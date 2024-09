Spitch auf dem AWS Summit 2024 in Zürich Zürich, 4. September 2024 – Die Schweizer Spitch AG, einer der weltweit führenden Anbieter von Sprach- und Textdialogsystemen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI), präsentiert sich auf dem AWS Summit am 4. September in Zürich (Halle 550). Interessenten finden dort einen „next generation voicebot“ auf Basis von Amazon Bedrock, der generativen KI von Amazon in AWS, und ...

mehr