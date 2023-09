Leadstar Media AB

Start der Champions-League-Gruppenphase - das sind die Wettanbieter mit den besten Quoten für die Königsklasse

Stockholm (ots)

Die europäischen Fußball-Ligen laufen bereits seit einigen Wochen, der Ligaalltag ist entsprechend eingekehrt. Daher ist es nun höchste Zeit, dass auch die Champions League in die Spielzeit 2023/24 startet. Doch bei welchem Wettanbieter sollte man seine Wetten platzieren, wenn man die besten Quoten abgreifen will? Das Vergleichsportal Kickfieber.de hat wieder einmal die Quoten im Quotenvergleich verglichen.

Am heutigen Dienstagabend ist es endlich so weit, in den ersten Gruppenspielen der neuen Champions-League-Saison rollt der Ball. Unter anderem stehen die ersten Partien der Todesgruppe F mit der Beteiligung von Borussia Dortmund auf dem Programm. Außerdem startet der Titelverteidiger in die Mission Titelverteidigung, erster Gegner ist Roter Stern Belgrad aus Serbien.

Am Mittwochabend spielt dann wie gewöhnlich die zweite Hälfte der Teilnehmer ihre Partien aus. Unter anderem empfängt der FC Bayern München den englischen Vertreter Manchester United zu einem Duell der internationalen Giganten. Zwar ist die Mannschaft des ehemaligen Trainers der Bayern-Amateure, Erik ten Hag, aktuell nicht in Topform, unterschätzen sollte man seine Mannschaft allerdings nicht.

Vor Beginn der neuen Spielzeit in der Königsklasse ist die Favoritenfrage in diesem prestigeträchtigen Wettbewerb erneut in aller Munde. Geht es nach den Meinungen der Experten sowie den Quoten der Wettanbieter, dann ist Manchester City einmal mehr der Topfavorit auf den Titel. Auf den Plätzen folgen mit dem FC Bayern München und Real Madrid zwei weitere, erwartbare Top-Mannschaften. Doch bei welchem Wettanbieter kann man zu den besten Champions-League-Quoten wetten?

Mit dieser Fragestellung hat sich einmal mehr das Vergleichsportal Kickfieber.de beschäftigt. Passend zum Start der Königsklasse wurden die Quoten einer Vielzahl an in Deutschland lizenzierten Wettanbietern mit Hilfe des Quotenschlüssels miteinander verglichen. Dieser Quotenschlüssel, auch als Auszahlungsquote bekannt, gibt den prozentualen Wert der Auszahlungen gemessen an der Summe der Einzahlungen an. Je höher der Wert ist, desto besser für den Kunden.

Im Rahmen dieser Analyse ist das folgende Ranking der Top 10 Wettanbieter mit den besten Champions-League-Quoten entstanden:

Happybet -> 95,61 Prozent Winamax -> 95,48 Prozent Bet3000 -> 95,47 Prozent Tipwin -> 95,38 Prozent NEO.bet -> 93,52 Prozent AdmiralBet -> 91,55 Prozent Bet-at-home -> 90,68 Prozent Bet365 -> 90,68 Prozent Interwetten -> 90,60 Prozent Betano -> 90,48 Prozent

Weitere Informationen und Wettanbieter Vergleiche sind auf Kickfieber.de jederzeit abrufbar.

Original-Content von: Leadstar Media AB, übermittelt durch news aktuell