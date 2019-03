Visit Finland

Natur gegen Stress - mit Rent a Finn von Finnen das wahre Glück lernen

Touristen können sich bis zum 14.04.2019 für eine Reise nach Finnland bewerben und das 'Slow Living' der Nordlichter miterleben

Helsinki/Berlin

Die neue Kampagne Rent a Finn von Visit Finland bietet Reisenden aus aller Welt die Möglichkeit, zu erfahren, wie die Finnen im Einklang mit der Natur leben und wie genau dies von Stress befreien kann.

Im Sommer 2019 werden acht waschechte Finnen als "Happiness Guides" ihre reisefreudigen Gäste bei sich zu Hause willkommen heißen und ihnen die finnische Art der Entspannung nahebringen. Abenteurer können sich bis zum 14. April 2019 unter www.rentafinn.com als "Finne auf Zeit" bewerben. Die Reise ins Land der tausend Seen ist für die Teilnehmer kostenlos und reich an einzigartigen Erlebnissen.

Finnen schätzen Einfachheit und Ehrlichkeit in allen Dingen und so braucht es auch zum Entspannen nicht viel: das Rauschen des Meeres, frische Luft, idyllische Landschaften. Und auch Studien zeigen, dass die Natur ausgleichend auf Körper und Geist wirkt sowie Stress abbauen kann. Schon ein kurzer Spaziergang im Grünen senkt sowohl Blutdruck als auch Puls und hebt gleichzeitig den Endorphinspiegel. An der besonderen Verbundenheit zur Natur muss etwas dran sein - 2018 wurde Finnland unter anderem aus diesem Grund zum glücklichsten Land der Welt gewählt*.

Heli Jimenez, Senior Director International Marketing bei Business Finland, sagt: "Viele Urlauber wählen Finnland als Reiseziel aufgrund unserer unberührten Natur und Stille. Die Kampagne Rent a Finn ist unsere Antwort auf den globalen Trend - die Destination wie ein Einheimischer zu erleben und authentische Erfahrungen zu sammeln."

"Die Natur ist Teil des Lebens in Finnland. Wir gehen bei jedem Wetter ins Freie und verbringen generell sehr viel Zeit im Grünen. Unsere 'Happiness Guides' teilen alle ein besonderes Bewusstsein, die Liebe zu unberührten Landschaften und schätzen das 'Slow Living'", so Jimenez.

Linda Räihä, eine der Happiness Guides, erklärt: "Auf unserer Insel läuft die Zeit anders. Irgendwie scheint sie sich zu verlangsamen und es besteht nie ein Grund zur Eile. Es gibt viele Wege zur Natur zu finden - ob im eigenen Gemüsegarten, beim Bootfahren, Fischen, in der Sauna oder in den Wäldern beim Sammeln von Pilzen und Beeren."

Rent a Finn wird von dem finnischen Coaching-Unternehmen Hintsa Performance unterstützt. Die Experten sind überzeugt: Leistung hängt von einem ausgewogenen Lebensstil ab. Ihre Methoden zur Steigerung der Leistungsfähigkeit wurden von Kunden auf der ganzen Welt getestet - von Führungskräften der "Fortune 500" bis zu Formel 1-Weltmeistern.

Wer wissen möchte, ob er eine Portion finnischer Natur vertragen könnte, kann dies auf der Rent a Finn-Website herausfinden. Diese enthält einen Test, der auf den Methoden von Hintsa Performance basiert und ermittelt, wie ausgeglichen der eigene Lebensstil ist. Dazu gibt es Tipps zum Stressabbau und zur Erhaltung des geistigen Wohlbefindens.

Annastiina Hintsa, Chief Operating Officer bei Hintsa Performance, sagt: "In unserem modernen Leben werden wir von Reizen überflutet und sich zu entspannen kann zur Herausforderung werden. Zeit in der Natur hilft herunterzufahren und sich zu regenerieren. Eine innere Bestandsaufnahme ist der erste Schritt, Stress zu reduzieren und langfristig leistungsfähig zu sein."

Interessierte können sich ab sofort auf www.rentafinn.com für den Besuch eines der finnischen Happiness Guides bewerben. #rentafinn Weitere Informationen zu Finnland unter www.visitfinland.com.

*UN World Happiness Report 2018 http://worldhappiness.report/ed/2018/ The Good Country Index 2019 http://goodcountryindex.org

Hintergrundinformationen:

Rent a Finn - Rent a Finn ist ein Projekt von Visit Finland, Teil von Business Finland, bei dem ganz "normale" Finnen im Sommer 2019 als Happiness Guides für Finnland-Reisende fungieren - Der Bewerbungszeitraum für Reisende ist vom 18. März bis 14. April 2019 - Weitere Informationen und Bewerbung unter www.rentafinn.com

Business Finland

Business Finland ist eine finnische Organisation für Innovationsförderung, Handel, Investitionen und Tourismusförderung mit Sitz in Helsinki. Business Finland ist vollständig im Besitz der finnischen Regierung und beschäftigt 600 Experten in 40 Büros weltweit sowie in 20 regionalen Niederlassungen in Finnland. Business Finland ist Teil des Finnland Netzwerk-Teams. Business Finland's Mission ist es, durch Innovation und internationale Expansion Wachstum zu ermöglichen und Chancen für Finnland zu schaffen. Die doppelte Strategie ist es, globales Wachstum für Unternehmen zu ermöglichen und erstklassige Business-Ökosysteme und ein wettbewerbsfähiges Geschäftsumfeld für Finnland zu schaffen, www.businessfinland.com.

Visit Finland

Visit Finland gehört zu Business Finland und untersteht dem Arbeits- und Wirtschaftsministerium. Visit Finland ist verantwortlich für die Förderung des Tourismus in Finnland und kooperiert mit touristischen Dienstleistungsunternehmen, Reiseveranstaltern, Transportunternehmen und den finnischen Regionen, www.visitfinland.com/de.

