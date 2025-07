DAZN

Mehrjähriger Deal: Nach NFL, FIFA, FIBA uvm. - DAZN wird globaler Distributionspartner der NHL

München (ots)

DAZN ist die Heimat des US-Sport und erweitert sein Angebot um die NHL: ab der Saison 2025/26 ist DAZN globaler Distributionspartner von NHL.TV

NHL.TV, das hauseigene Streaming-Angebot der nordamerikanischen Eishockeyliga, wird als eigenständiges Abonnement für Fans in fast 200 Ländern außerhalb der USA, Kanadas und der nordischen Länder verfügbar sein - dazu gehören auch Deutschland, Österreich und die Schweiz

Fans auf der ganzen Welt können alle NHL-Spiele*, einschließlich der Stanley Cup Playoffs und des Stanley Cup Finales, auf NHL.TV über DAZN auf mehr Geräten als je zuvor verfolgen

Die Regular Season der NHL beginnt am 07. Oktober - Florida Panthers gehen, nach einem Sieg in der Finalrunde über die Edmonton Oilers, als Titelverteidiger in die Saison

Der beste Sport gehört DAZN, u.a. mit der Heimat des US-Sports in Deutschland: Nur auf DAZN erleben Fans die NFL sowie ausgewählte MLB-Baseballspiele über den 24/7 linearen Sender MLB Network. Darüber hinaus erleben Fans auf DAZN den besten Live-Fußball an einem Ort, u.a. mit der Bundesliga und UEFA Champions League und auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, zum Beispiel Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LIV Golf Tour oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN

Die National Hockey League (NHL) und DAZN sind eine mehrjährige strategische Partnerschaft eingegangen, durch die DAZN ab der Saison 2025/26 in fast 200 Ländern die exklusive Heimat von NHL.TV wird. Dadurch bestätigt DAZN nicht nur seinen Status als Heimat des US-Sports, sondern auch den Anspruch, die ultimative Destination für alle Sportfans zu werden.

Live auf DAZN: Die NHL inklusive der Stanley Cup Playoffs sowie Finals mit NHL.TV

Als exklusiver Anbieter für Live- und On-Demand-Übertragungen aller NHL-Spiele* in fast 200 Ländern - einschließlich der Stanley Cup Playoffs und des Stanley Cup Finals - kommt NHL.TV zur neuen Saison zu DAZN, der weltweit führenden Sport-Entertainment-Plattform. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz können Fans so in Zukunft erstklassige Eishockey-Inhalte über DAZN beziehen. Start der Regular Season ist am 07. Oktober. Die Preseason beginnt bereits Ende September.

NHL.TV wird Teil des umfangreichen Multi-Sport-Angebots von DAZN, zu dem auch andere Kanäle wie NFL Game Pass, PGA Tour Pass und FIBA's Courtside 1891 gehören, die Fans auf der ganzen Welt Zugang zu ihren Lieblingsligen und -wettbewerben bieten.

Dafür wird NHL.TV auf DAZN als eigenständiges Abonnement oder als Zusatz zu bestehenden DAZN-Paketen in fast 200 Ländern weltweit verfügbar sein, mit Ausnahme der USA, Kanadas und der nordischen Länder (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden). Fans können auf NHL.TV mit jedem Gerät zugreifen, auf dem DAZN verfügbar ist, darunter Smart-TVs, Mobilgeräte, Tablets und Spielkonsolen.

Die NHL setzt innerhalb der Partnerschaft auf die marktführende Technologie, die globale Vertriebsinfrastruktur sowie die leistungsstarken Marketingfähigkeiten von DAZN und bietet Fans auf der ganzen Welt mehr und einfachere Möglichkeiten, auf NHL-Spiele zuzugreifen.

Shay Segev, CEO der DAZN Group: "Die wegweisende Vereinbarung zwischen DAZN und der NHL ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserer Mission, Fans auf der ganzen Welt die spannendsten Sportereignisse zu bieten. Wir freuen uns, einem breiten internationalen Publikum durch ein innovatives, zugängliches und immersives Seherlebnis ein Premium-Sportangebot aus Nordamerika präsentieren zu können. Durch die Kombination der spannenden Inhalte der NHL mit der globalen Plattform und der erstklassigen Technologie von DAZN eröffnen wir den Fans neue Möglichkeiten, sich mit ihrem Lieblingssport zu verbinden - jederzeit, überall und auf jedem Gerät."

Steve McArdle, Chief Operating Officer der NHL: "Die NHL ist eine globale Liga, und da 30 Prozent unserer Spieler außerhalb Nordamerikas geboren sind, hat die Einbindung unserer internationalen Fans für uns hohe Priorität. Die Medienverbreitung steht im Mittelpunkt unserer globalen Strategie, und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit DAZN, um unsere globale Reichweite weiter auszubauen und unsere schnell wachsende internationale Fangemeinde anzusprechen. Unser gemeinsames Engagement für Innovation, Spitzentechnologie und die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Content-Delivery-Services wird es uns ermöglichen, NHL-Inhalte an Eishockeyfans auf der ganzen Welt auf den von ihnen bevorzugten Plattformen zu liefern."

Noch mehr US-Sport: Die NFL Preseason ab dem 01. August live und kostenlos auf DAZN

DAZN ist die Heimat des US-Sport und zeigt neben der NHL auch alle Spiele der NFL mit dem NFL Game Pass. Darüber hinaus erhalten Fans im "Super Sports"-Paket - ab dem 01. August erhältlich ab nur 9,99 Euro als Early-Bird-Angebot - mit dem Start der Regular Season am 05. September jeden Sonntag sieben Stunden Football am Stück mit der deutschen NFL Konferenz ENDZN und zusätzlich alle alle Prime-Time-Spiele mit deutschem Kommentar, die NFL RedZone, das Berlin Game und die London Games sowie die kompletten NFL Playoffs einschließlich des Events des Jahres, dem Super Bowl LX, am 08. Februar 2026 live aus dem Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien.

Auf DAZN ist jeder Tag Spieltag, u.a. mit der Heimat des US-Sports in Deutschland: Nur auf DAZN erleben Fans die NFL sowie ausgewählte MLB-Baseballspiele über den 24/7 linearen Sender MLB Network. Darüber hinaus erleben Fans auf DAZN den besten Live-Fußball an einem Ort, u.a. mit der Bundesliga und UEFA Champions League und auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, zum Beispiel Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LIV Golf Tour oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN.

*Einzelne Live-Spiele in bestimmten Ländern können aufgrund regionaler Lizenzbedingungen gesperrt werden, stehen jedoch direkt nach Spielende auf Abruf zur Verfügung. Die Liste der Länder, in denen NHL.TV derzeit verfügbar ist, finden Sie unter nhl.com/nhltvcountries und kann sich ändern.

