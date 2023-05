Aetina Corporation

Aetina stellt seine neuen KI-Lösungen für verschiedene vertikale Märkte auf der Computex 2023 vor

New Tapeh City, Taiwan (ots/PRNewswire)

Aetina, ein führender Anbieter von KI-Lösungen, wird auf der Computex 2023 am Stand I0810 zusammen mit seiner Muttergesellschaft Innodisk seine neuesten Computersysteme, Plattformen, Hardware und Software-Tools für den Einsatz in AIoT vorstellen. Die Lösungen, die sich ideal für die Entwicklung und den Einsatz von Applikationen für verschiedene Branchen eignen, umfassen hochmoderne GPUs, ASIC-basierte KI-Beschleuniger und KI-Computer, mit NVIDIA Jetson Orin System-on-Modulen (SoMs) aufgebaute Computersysteme und Plattformen, leistungsstarke x86-KI-Inferenzplattformen, Cloud-Management-Plattformen für Edge-Geräte sowie Live-Demos von KI-gestützten Applikationen, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden können.

GPU, ASIC-basierte Hardware, Systeme und Plattformen für Videoanalyse, KI-Beschleunigung und Edge-Computing

Aetina bietet auf der NVIDIA-Ampere-Architektur basierende Grafikprozessoren im Formfaktor des Mobile-PCI-Express-Moduls (MXM)-Formfaktor, KI-Beschleuniger und Computersysteme mit anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASICs) an. Die GPUs sind ideal für Echtzeit-Inferenzprozesse und können die Rechenkapazitäten bestehender Systeme erweitern; die ASIC-basierte Hardware und Systeme hingegen sind für mehrere, gleichzeitige Videoanalyseaufgaben ausgelegt.

Systeme und Plattformen betrieben von NVIDIA Jetson Orin SoMs

Auf der Computex 2023 wird Aetina seine neuesten Jetson Seriensysteme und Plattformen vorstellen, die NVIDIA Jetson AGX Orin, Orin NX und Orin Nano SoMs unterstützen. Diese Systeme und Plattformen sind in verschiedenen Formfaktoren ausgelegt, darunter auch die kürzlich veröffentlichten lüfterlosen Embedded-Computer-Modelle. Die Formfaktoren ermöglichen eine reibungslosere Systemintegration für Entwickler von KI-Applikationen aufgrund ihrer Größe, Energieeffizienz und ihres Betriebstemperaturbereichs. Zusätzlich zu den Standardmodellen bietet Aetina kundenspezifische Anpassungsdienste für SoM-Trägerboards, Entwicklungskits und Chassis mit bedarfsgerechten E/A-Anforderungen und thermischen Designs, die sich für raue Umgebungen eignen.

Neue hochleistungsfähige x86-KI-Inferenzplattform

Die neue KI-Inferenzplattform von Aetina ist ein hochleistungsfähiger x86-Embedded-Computer mit einer High-Level-CPU und unterstützt bis zu zwei M.2 KI-Beschleuniger mit ASIC-Chips sowie bis zu zwei passiv gekühlte Grafikkarten für KI-Leistungssteigerungen. Das innovative Gehäusedesign der Inference-Plattform vereinfacht die Wartung des Computers erheblich und erfordert vom Benutzer nur minimalen Aufwand für die Reinigung, den Austausch von Lüftern und das Hinzufügen oder Entfernen von Grafikkarten und Speichergeräte auf dem Motherboard.

Cloud-Management-Plattform

Besitzer von KI-Systemen können ihre Edge-Geräte mit EdgeEye effizient verwalten. EdgeEye ist ein von Aetina entwickeltes Software-Tool, mit dem Benutzer den Betriebsstatus von Edge-Geräten in ihren Systemnetzwerken überwachen können. Mit Hilfe eines beliebigen Webbrowsers und eines intelligenten Geräts können EdgeEye-Benutzer schnell fehlerhafte Edge-Systeme an verschiedenen Standorten ausfindig machen und rechtzeitig mit den entsprechenden Reparatur- oder Wartungsarbeiten beginnen.

Lösungs-Demos

Die Lösungs-Demos von Aetina zeigen eine Reihe von Applikationen, darunter intelligente EV-Ladegeräte, Multi-Video-Analyse und KI-Einbruchserkennung. Diese Demos nutzen die Computersysteme und Plattformen von Aetina sowie die KI-Technologien von Partnern aus dem KI-Ökosystem-Netzwerk. Mit der KI-Hardware und -Software seiner Partner will Aetina integrierte Lösungen anbieten, die es Entwicklern ermöglichen, KI-Applikationen zu erstellen, die für verschiedene vertikale Märkte geeignet sind.

