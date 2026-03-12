RTL+

Jetzt wird's ernst für die Branche!

Von RTL+ bis Prime Video: Diese Plattformen schicken ihre Stars ins Rennen - Jury und Kategorien der "Reality Awards" stehen

Am 16. April rollt RTL+ im Maritim Hotel Bonn den roten Teppich aus und bringt die Reality-Branche zusammen. Nach der Premiere 2024 kehren "Die Reality Awards" zurück - größer denn je und nicht allein: BILD ist 2026 offizieller Medienpartner und Co-Streaming-Host der Award-Show. Unter dem Vorsitz von Tanja May, Unterhaltungs-Chefin und stellvertretende Chefredakteurin der BILD, entscheidet eine prominent besetzte Jury über die Nominierten.

Reality ist längst mehr als Guilty Pleasure: Reality ist Popkultur, Gesprächsstoff und Streaming-Treiber. Und sie bekommt die Bühne, die sie verdient.

Mit den "Reality Awards" bringt RTL+ die großen Player des Genres zusammen: Dabei sind RTL+, RTLZWEI, Prime Video, Paramount+ und SPORT1. Unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Handschriften - ein gemeinsames Genre.

Erstmals begleitet BILD als starker Medienpartner "Die Reality Awards" und überträgt im Co-Streaming sowohl den Red Carpet als auch die Award Show. Darüber hinaus flankiert eine umfassende redaktionelle Berichterstattung durch BILD die Zeit vor, während und nach dem Event.

Zur Jury gehören außerdem Publikumsliebling Evelyn Burdecki, Comedian Özcan Cosar, die Reality-TV-Podcasterinnen Franziska Saxler und Dinah Gutermuth ("Trashologinnen"), Reaction Creator "Sanijel" Jakimovski, Content Creatorin Alicia Andrich sowie Reaction Creator Alexander Radloff ("OnionDog"). Hier trifft Branchenblick auf Creator-Power und hier wird diskutiert, bewertet und entschieden.

Teilnahmeberechtigt sind alle Formate mit Start 2025 und Abschluss bis Mitte Februar 2026. Den Award bekommt, wer seine Kategorie dominiert hat: Lovestory des Jahres, Sexytime des Jahres, Beef des Jahres, Trennung des Jahres, Lustigster Moment des Jahres, Beliebteste Reality des Jahres, Emotionalster Moment des Jahres, Dramaqueen des Jahres, Redflag des Jahres, Reality-Host des Jahres sowie Realitystar des Jahres (W) und Realitystar des Jahres (M).

Die Jury legt zunächst die drei Nominierten pro Kategorie fest, in den Kategorien "Reality-Host des Jahres" und "Beliebteste Reality des Jahres" stehen alle in den Abstimmungszeitraum Fallenden zur Wahl. Anschließend entscheidet das Publikum: Vom 06. bis 13. April können die Fans exklusiv auf BILD.de abstimmen. Am 16. April heißt es dann: Bühne frei für die Gewinner - live in Bonn.

Durch den Abend führen erneut Sophia Thomalla und Olivia Jones - mit Haltung, Humor und Reality-Expertise.

Reality bekommt Applaus und RTL+ liefert die Bühne. Produziert werden "Die Reality Awards" von RTL Studios.

