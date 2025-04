RTL+

Das sind die Kandidaten der 5. Staffel "Are You The One? Realitystars in Love"

Dreharbeiten in Thailand: "Are You The One? Realitystars in Love"

Köln (ots)

Die Dreharbeiten zur 5. Staffel "Are You The One? Realitystars in Love" sind gestartet. 21 Singles suchen in Thailand nach ihrem Perfect Match. Zu sehen sein wird die beliebte Love-Reality voraussichtlich ab Sommer auf RTL+. Dies sind die neuen Kandidaten (alphabetisch):

Die Männer: Calvin O. (22, "Too Hot To Handle Germany" 2025) aus Hamburg; Calvin S. (24, u. a. "Germany Shore" 2024) aus Aachen; Jonny (32, u. a. "Ex on the Beach" 2023) aus Wuppertal, Kevin (29, u. a. "Too Hot To Handle Germany" 2023 ) aus Bremen; Leandro (24, u. a. "Love Island VIP" 2024) aus Siegen; Lennert (25, "Too Hot To Handle Germany" 2025) aus Hamburg; Nico (29, "Make Love, Fake Love" 2024) aus Hamburg; Olli (27, u. a. "Make Love, Fake Love" 2025) aus Münster; Rob (29, u. a. "Love Island Polen" 2024) aus Wien; Sidar (26, u. a. "Are You The One?" 2023) aus Krefeld; und Xander (27, u. a. "Make Love, Fake Love" 2024) aus München.

Die Frauen: Antonia (25, u. a. "Germany Shore" 2022) aus Dubai; Ariel (22, u. a. "Love Fool" 2023) aus Basel/Schweiz; Beverly (32, u. a. "Ex on the Beach" 2023) aus Österreich; Elli (27, u. a. "Ex On The Beach" 2024) aus Leonberg; Hati (24, u. a. "Kampf der Realitystars" 2025 ) aus Hagen; Henna (26, "Are You The One?" 2022) aus München; Joanna (27, "Are You The One?" 2025) aus Stuttgart; Nelly (23, "Beauty and the Nerd" 2024) aus Hannover; Sandra Janina (25, u. a. "Love Island VIP" 2024) aus Erfurt; und Viki (23, u. a. "Love Island VIP" 2024) aus Bielefeld.

Nur wenn alle Kandidaten innerhalb von zehn Matching Nights ihr Perfect Match finden, gewinnen sie gemeinsam 200.000 Euro. Gehen auch dieses Mal alle Lichter an? Produziert wird "Are You The One? Realitystars in Love" von RTL Studios. Die Moderation übernimmt auch in diesem Jahr Sophia Thomalla.

