RTL+

Mehr Nachwuchsförderung mit RTL+ "Storytellers"

Ab 2024 wird dank einer Kooperation zwischen der Film- und Medienstiftung NRW und RTL die ausgeschriebene Produktionssumme mehr als verdoppelt

Köln (ots)

Noch mehr Talentförderung! Mit dem Ziel, jungen Talenten das bestmögliche kreative Zuhause zu bieten und gleichzeitig neue, spannende Stimmen und Geschichten für eine junge Zielgruppe zu finden, hat RTL+ den "Storytellers"-Wettbewerb im Jahr 2020 ins Leben gerufen. Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction von RTL Deutschland, und sein Team laden in der Nachwuchsfördermaßnahm jedes Jahr an ausgewählten Filmhochschulen die Studierenden dazu ein, ein Konzept für eine Young-Adult-Serie für RTL+ zu entwickeln und einzureichen. Das besondere Versprechen: Das Gewinner-Projekt erhält einen Produktionsauftrag für die Umsetzung und den Release als RTL+ Original. Die Finalist:innen-Teams präsentieren ihre Konzepte auf der sogenannten "Storytellers-Klassenfahrt" vor jungen Kreativen aus der Branche. Nicht die Redaktion, sondern die Branchen-Vertreter:innen bilden die Jury und wählen die Sieger:innen.

Ab 2024 wird diese Talent-Förderung von der Film- und Medienstiftung NRW als Kooperationspartner unterstützt. Dadurch wird ein Produktionsbudget bis zu 1,5 Mio. EUR ermöglicht. Die "Klassenfahrt" und der Dreh des Gewinner-Projekts ziehen dafür an den Standort NRW. Zukünftig wird das "Storytellers"-Gewinner-Projekt seinen krönenden Abschluss auf dem Seriencamp finden, zu dem Studierende und Klassenfahrt-Jury wieder zusammenkommen können. Das Seriencamp findet mit Unterstützung der Film- und Medienstiftung und der Staatskanzlei im Juni 2024 erneut in Köln statt.

Hauke Bartel, Head of Fiction RTL Deutschland: "Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Team und den Gesellschaftern der Film- und Medienstiftung NRW den Nachwuchs nicht nur an den Filmstandort NRW holen, sondern ihm gemeinsam mit dem Land auch einen ordentlichen Wachstumsschub ermöglichen. Das Auswahlverfahren und die kreative Freiheit, die der 'Storytellers' -Wettbewerb den Talenten von morgen bietet, sind international einzigartig - jetzt setzen wir auch mit den produktionellen Möglichkeiten Maßstäbe."

Walid Nakschbandi, Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW: "Gute Nachrichten zum Jahresbeginn! Mit der Kooperation des Programms 'Storytellers' baut die Film- und Medienstiftung NRW ihre Unterstützung für den Serien-Standort weiter aus und fördert den kreativen Nachwuchs nachhaltig. Gemeinsam mit RTL wollen wir Young Talents eine Bühne für ihre Stoffe bieten und diese bis zur Umsetzung begleiten. Wir freuen uns, dass die 'Storytellers' nun eine neue Heimat in NRW - dem TV-Standort Nr. 1 - finden und blicken mit Vorfreude auf den Wettbewerb der Ideen. Viel Erfolg an alle Bewerber:innen!"

Der "Storytellers"-Wettbewerb ist aktuell in seine vierte Runde gestartet. Es nehmen insgesamt 7 Hochschulen teil: dffb - Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, Filmakademie Baden-Württemberg, Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, HFF München, HMS- Hamburg Media School, ifs - Internationale Filmschule Köln, KHM - Kunsthochschule für Medien Köln.

2021 gewann als erste Aylin Kockler, damals Studentin der HFF München, mit ihrem Projekt "Hübsches Gesicht". Die Serie über eine junge Plus-Size-Frau, die sich ihren Weg durch ein Fat Camp zu einem neuen Selbstwertgefühl, wahren Werten und Freundschaften erkämpft, feierte auf dem Filmfestival Cologne seine Premiere, wurde für den Grimme Preis 2023 nominiert und gewann zusammen mit Co-Autorin Ferdos Sililo-Simon 2023 den Juliane Bartel-Sonderpreis.

In 2022 überzeugte das Konzept "Von einer, die auszog, das Fürchten zu lehren" von Elsa van Damke und Jana Forkel, beide von der Hamburg Media School, die Jury. In der fantastischen Dramedy geht es um das Zimmermädchen Amelie, die nach einer Vergewaltigung die übernatürliche Fähigkeit entwickelt, Sexualstraftäter zu erspüren. Mit Hilfe ihrer neuen Kraft - und ihren neuen Verbündeten - beginnt Amelie, selbst über Gut und Böse zu richten und verdrängt dabei ihr eigenes Trauma. Die Serie wurde im Dezember abgedreht und befindet sich in Postproduktion.

Im August letzten Jahres wurde das dritte "Storytellers"-Projekt beauftragt: Aus über 80 eingereichten Stoffen überzeugte das Serienkonzept "Softies" (AT) des Autoren- und Regie-Duos Jonathan Westphal und Yves Guillaume, beide von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. In der Comedy-Serie geht es um drei Jungs in ihren Zwanzigern, die versuchen, zwischen Liebe, Leistungsdruck, Freundschaft, ein bisschen Selfcare und ehrenlosen Tinder-Dates herauszufinden, was es bedeutet, moderne Männer zu sein. Denn Männer haben jetzt Gefühle - nicht immer ein schöner Anblick...

Alle Informationen zum "Storytellers"-Wettbewerb finden Sie außerdem hier im Media Hub.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell