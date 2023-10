RTL+

Erfolg ist auf RTL+ "All Inclusive"!

Der Streamingdienst bricht erneut Allzeit-Rekord

Köln (ots)

So viele Sendungsstarts wie nie: Oktober feiert Allzeit-Rekord und ist stärkster Monat jemals für RTL+

Starke Video-Inhalte überzeugen: u.a. "Das Sommerhaus der Stars" als erfolgreichste Staffel eines Formats ever und "Club Las Piranjas" nach nur sieben Tagen unter Top 3* der eigenproduzierten Serien

Nutzung im Audio-Bereich der All Inclusive Entertainment App ebenfalls stark gestiegen

Nachdem RTL+ erst im September einen Alltime-Rekord aufgestellt hat, steht schon jetzt fest: Die All Inclusive Entertainment App kann im Oktober 2023 nochmal eine Schippe drauflegen! Die starken Video-Inhalte des Streamingdienstes sorgen für so viele Gesamt-Sendungsstarts wie noch nie. Und so löst der Oktober den September als stärksten Monat in der Geschichte von RTL+ ab.

Vor allem "Das Sommerhaus der Stars" begeistert die Streamer:innen weiterhin. So katapultiert sich die Show auf Platz 1 der erfolgreichsten Staffeln (nach Sendungsstarts) ever auf RTL+. Im Fiction-Bereich kann "Club Las Piranjas" mit Hape Kerkeling Erfolge feiern und landet nur eine Woche nach Start unter den Top 3* der eigenproduzierten RTL+ Serien. Auch die achtteilige "Harry Potter"-Reihe erfreut sich großer Beliebtheit und lädt zu gemütlichen Filmabenden ein. Zum Allzeit-Rekord tragen im Oktober darüber hinaus die Reality-Krimi-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" sowie die neuen Folgen der Love-Realitys "Are You the One? Realitystars in Love", "Temptation Island VIP - Versuchung im Paradies" und "Princess Charming" bei. Sehr gefragt sind auf RTL+ ebenfalls Best Brands wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Alles was zählt" oder "Unter Uns".

Seit Launch der RTL+ All Inclusive Entertainment App ist neben den erfolgreichen Video-Inhalten auch die Nutzung im Audio-Bereich stark gewachsen. Im Oktober haben hier unter anderem die Podcasts "Im Bett mit Anis und Anna-Maria Ferchichi - der Bushido Podcast", "Verbrechen von nebenan" sowie "Bratwurst & Baklava" überzeugt. Im Hörbuch-Bereich konnten vor allem die Britney Spears Autobiographie "The Woman in me" und entsprechend dem Serien-Erfolg auch "Club Las Piranjas" (gelesen von Hape Kerkeling) die Streamer:innen in den Bann ziehen. Top-Musik-Alben auf RTL+ waren "Midnights" von Taylor Swift, "Gartenstadt" von Apache 207 sowie "Schwarzes Herz" von AYLIVA.

Mit rund 4,5 Millionen Abonnent:innen ist RTL+ der führende deutsche Streamingdienst im Markt. Als erster deutscher Anbieter bündelt RTL+ Serien, Realitys, Live-Sport, Filme, Musik, Hörbücher, Podcasts und Magazintitel von Gruner + Jahr in einer All Inclusive Entertainment App.

*nach Sendungsstarts

