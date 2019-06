Lime

Der führende Anbieter von Elektrorollern Lime kommt heute nach Berlin

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

- Lime baut seine Präsenz im deutschen Markt aus und stellt den Berlinern ab sofort seine Elektroroller Lime-S zur Verfügung - Neue urbane Mobilitätslösung bietet eine nachhaltige und praktische Möglichkeit, zur Arbeit zu pendeln, Berlin zu entdecken und dabei Spaß zu haben - Am 30. Juni lädt Lime die Berliner zum "First Ride Festival" ein, um die Elektroroller Lime-S als neue Möglichkeit der Mobilität zu testen

Lime, der führende Anbieter innovativer und smarter städtischer Mobilitätslösungen, bringt seine Elektroroller offiziell nach Deutschland. Ab heute sind Elektroroller von Lime in Berlin verfügbar. In Hamburg und Köln plant Lime ebenfalls zeitnah e-Scooter anzubieten. Wir werden zunächst mit einigen hundert Elektrorollern in den Städten beginnen und das Angebot je nach Bedarf erweitern.

Die Elektroroller bieten eine weitere Alternative für die praktische, sichere und nachhaltige Fortbewegung in Berlin. Mit den Elektrorollern von Lime gewinnen die Menschen in Berlin mehr Flexibilität und eine neue Sicht auf ihre Stadt, bei gleichzeitiger Verringerung von CO2 Emissionen. Dabei werden die Elektroroller stets den lokalen Anforderungen und Gegebenheiten Berlins entsprechend an geeigneten Standorten bereitgestellt.

Der Mikro-Mobilitätsdienstleister Lime baut bei der Einführung von Elektrorollern in Deutschland auf seine bestehende, umfangreiche globale und europäische sowie einjährige Präsenz in Deutschland auf: Das Unternehmen ist in 37 Städten in 16 europäischen Ländern aktiv. Lime ist zudem bereits seit April 2018 mit seinen E-Bikes in Berlin unterwegs. Die Berliner sind mit der Marke Lime und dem Engagement des Unternehmens im Bereich Sicherheit und Nachhaltigkeit im Straßenverkehr vertraut. Dass Lime seine Elektroroller nach Berlin bringen kann, beruht auch auf den jüngsten Bemühungen deutscher Behörden, diese neue Mobilitätslösung hierzulande zu ermöglichen.

Fabian Ladda, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Lime Deutschland, sagt: "Unsere Erfahrung aus über einem Jahr Präsenz in Deutschland hat uns gezeigt, dass hier ein echter Appetit auf Mikro-Mobilitätslösungen besteht. Daher freuen wir uns, unsere Elektroroller nach Berlin zu bringen. Dank unserer engen und fortlaufenden Zusammenarbeit mit den jeweiligen Stadtverwaltungen können wir den Städten mit unserem Angebot eine gute Lösung für einige ihrer Verkehrsprobleme, wie Staus oder Luftverschmutzung, bieten."

Lime bietet eine städtische Mobilitätslösung für die ersten und letzten Kilometer, die sich perfekt mit dem ÖPNV verbinden lässt. Dies erleichtert den Menschen das Leben in der Stadt und bietet ihnen neue Möglichkeiten für den Weg zur Arbeit, um sich mit Freunden zu treffen oder die Stadt zu erkunden.

Mit einer landesweiten Kampagne hilft Lime Menschen in ganz Deutschland dabei, das Potenzial der städtischen Mobilität ungehindert und sicher zu erschließen. In diesem Sinne hält Lime eine Reihe von Events, Informationsveranstaltungen und Initiativen ab, um die sichere und verantwortungsvolle Nutzung der e-Scooter in Berlin und ganz Deutschland anzuregen.

Im Rahmen des Launches wird der Marktführer im Bereich Elektroroller auch eine Lime Crew an den Start bringen, die Nutzer auf richtiges Parken der e-Scooter hinweist und so schlechtem Verkehrsverhalten vorbeugt. Sollten Elektroroller Gehwege versperren oder auf dem Boden liegen, geht die Lime Crew auf Nutzer zu und macht diese auf den richtigen Umgang mit den e-Scootern im Straßenverkehr aufmerksam. Außerdem wird die Lime Crew falsch parkende Elektroroller auf für sie vorgesehene Parkplätze umparken.

Wir verfolgen hierzulande, wie überall, das Ziel, als führender Anbieter und Partner intelligenter Mikro-Mobilitätslösungen für Städte zu agieren. Dazu werden wir uns - neben unseren Bemühungen für die Sicherheit der Benutzer - weiterhin auf Hardware- und Produktinnovation konzentrieren. Unser Lime-S Elektroroller wurde gesondert für den deutschen Markt konzipiert, erfüllt alle hohen technischen Anforderungen und ist selbstverständlich versichert.

"Lime möchte die Verkehrswende in den Städten aktiv mitgestalten. Unser Ziel ist es, den motorisierten Individualverkehr zurückzudrängen und den multimodalen Verkehrsmix um eine elektrische und C02 freie Mobilitäts-Alternative zu erweitern. Wir setzen uns für weniger Staus, weniger Emissionen und bessere Rad- und Scooterinfrastruktur ein. Lime möchte den Menschen die Stadt zurückgeben", so Fabian Ladda weiter.

First Ride Festival am 30. Juni 2019

Am 30. Juni 2019 lädt Lime die Berlinerinnen und Berliner zum "First Ride Festival" ein. An verschiedenen Orten in der Stadt wird Lime den Besuchern mehrere Hundert Elektroroller für kostenlose Testfahrten zur Verfügung stellen. Den Nutzern wird eine Anleitung zur Seite stehen, die ihnen den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit den Elektrorollern zeigt. Im Laufe der Veranstaltung fahren alle Nutzer gemeinsam zum First Ride Festival, wo sie mit Lime anlässlich der neuen urbanen Mobilitätslösung feiern können. Weitere Informationen dazu finden Sie zeitnah auf unserer Facebook-Seite.

Lime

Lime ist Teil des städtischen Lebens in Europa. Von Paris über Wien bis nach Berlin revolutionieren wir die Fortbewegung im städtischen Verkehr. Wir bringen Menschen ihrer Umgebung näher, mit einer nachhaltigen, umweltfreundlichen, inklusiven und leichter zugänglichen Mobilitätslösung. Wir arbeiten eng mit Gemeinden und Behörden in ganz Europa zusammen, um eine neue Kultur der gemeinsamen Mobilität zu entwickeln und Lösungen für die Probleme des städtischen Lebens zu bieten. Wir sind in über 37 Städten in 16 europäischen Ländern aktiv.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.li.me/de/

Pressekontakt:

Lime Deutschland, E-Mail: press-de@li.me





Original-Content von: Lime, übermittelt durch news aktuell