VSBLTY UNTERZEICHNET ENDGÜLTIGE VEREINBARUNG ZUR ÜBERNAHME VON SHELF NINE

Das Retail Media Network von Shelf Nine umfasst mehr als 4500 Bildschirme für digitale In-Store-Werbung in den USA

Die VSBLTY Groupe Technologies Corp. (das „Unternehmen" oder „VSBLTY") (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS), ein führender Anbieter von KI-Software für Sicherheits- und Einzelhandelsanalyse-Technologien, gibt bekannt, dass es am 19. Oktober 2023 einen verbindlichen Kaufvertrag (der „Kaufvertrag") zur Übernahme von Shelf Nine LLC („Shelf Nine"), einem führenden Anbieter von Mediennetzwerken im Einzelhandel, abgeschlossen hat.

In-Store-Mediennetzwerke sind die Grundlage des „Store as a Medium"-Modells von VSBLTY. Sie umfassen eine Reihe digitaler Kanäle, darunter interaktive digitale Anzeigen (strategisch im gesamten Laden platziert), die Integration von Kundenbindungs-Apps, Websites usw. Die VSBLTY-Software ist die erste ihrer Art, die diesen Netzwerken, Marken und Einzelhändlern visuelle computergestützte Datenanalysen über ihre Kunden bietet.

„Diese Akquisition stärkt nicht nur die Position von VSBLTY als weltweit führendes innovatives Softwareunternehmen, sondern auch als führendes Unternehmen im Bereich digitaler Medien", so Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY. „Unser Medienangebot unterscheidet sich grundlegend von allen anderen traditionellen ‚Out of Home'-Awareness-Produkten. Mithilfe unserer anonymen Kundenanalysesoftware können wir nicht nur die Impressionen bestätigen, sondern auch angeben, wer, wann, wo und wie lange die Werbung angesehen hat. Medienunternehmen, Werbetreibende und Einzelhändler wissen, dass dieses leistungsstarke neue „In Store Network" voraussichtlich die Ausgaben für traditionelle Radio-, Fernseh- und Internetmedien übertreffen wird. Diese Akquisition wird zusammen mit unseren mexikanischen, brasilianischen und anderen In-Store-Medienangeboten dazu führen, dass die Medieneinnahmen ab dem Jahr 2024 einen großen Beitrag zu unserem Ergebnis leisten werden. Dies ist für alle Beteiligten ein Wendepunkt. Die Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen und die Steigerung wiederkehrender Einnahmen sind ein zentrales Element unserer Expansionspläne.

Gemäß Kaufvertrag wird VSBLTY bei Abschluss der Transaktion („Abschluss") insgesamt 12.500.000 Aktien im Wert von 500.000 US-Dollar an die Eigentümer von Shelf Nine ausgeben, wobei 1.250.000 dieser Aktien für einen Zeitraum von 15 Monaten nach dem Abschluss treuhänderisch verwaltet werden. Darüber hinaus haben die Verkäufer ein Anrecht auf zusätzliche Aktien im Wert von bis zu 3.890.000 US-Dollar, sofern sie innerhalb von drei Jahren die vereinbarten Umsatzziele erreichen (der „Earn-Out"). Die Termine der Umsatzziele liegen zwischen Juli 2023 und Juni 2026.

Die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Earn-Out ausgegeben werden, wird auf der Grundlage des volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurses zum Zeitpunkt der Ausgabe und im Rahmen der Preisfestsetzungsanforderungen der Canadian Securities Exchange („CSE") festgelegt. Entsprechend dem Kaufvertrag wird VSBLTY auch die bestehenden Schulden von Shelf Nine in Höhe von 132.900 USD durch die Ausgabe von 3.322.500 Aktien an den Gläubiger Village Super Market, Inc. („Village") begleichen. Zum Zeitpunkt des Abschlusses hat sich VSBLTY über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft VSBLTY, Inc. („Subco") darüber hinaus bereit erklärt, bestehende Schuldscheine von Shelf Nine im Wert von etwa 336.096,67 US-Dollar zu übernehmen („Darlehen"). In diesem Zusammenhang werden Subco und Shelf Nine als gemeinsame Emittenten einen besicherten Schuldschein an den Gläubiger Village ausstellen.

Im Zusammenhang mit der Transaktion haben sich die wichtigsten Mitarbeiter von Shelf Nine bereit erklärt, ihr Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Sie können gemäß ihren Arbeitsverträgen zusätzliche Erfolgsprämien in Höhe von 250.000 US-Dollar erhalten. Der Erwerb von Shelf Nine ist für die nordamerikanische Expansion von VSBLTY von großer strategischer Bedeutung und wird je nach Leistung durch die Ausgabe von Stammaktien zum aktuellen Kurs vergütet.

„Die Möglichkeit der Fusion mit VSBLTY ist für unser Unternehmen der beste Weg in die Zukunft", betonte Mike Manion, CEO von Shelf Nine. „Seit unser digitales Mediennetzwerk mit 4500 Bildschirmen erste Umsätze generiert und die erweiterten Möglichkeiten der neuesten Analysesoftware von VSBLTY zur Verfügung stehen, haben wir wirklich ein Medienprodukt, das auf dem Markt einzigartig ist. Dies ermöglicht uns nicht nur die Ausweitung des Einsatzes von Bildschirmen an unseren bestehenden Standorten, sondern bietet uns auch die Möglichkeit, schnell neue Standorte zu akquirieren. Zunächst werden wir uns darauf konzentrieren, unserem bestehenden Kundenstamm mehr Dienstleistungen anzubieten, darunter weitere VSBLTY-Softwarefunktionen sowie die kürzlich angekündigten vollflächigen Vollvideo-Kühltüren, die auch im transparenten Modus arbeiten können. Wir freuen uns sehr, ein Unternehmen gefunden zu haben, das sowohl kulturell als auch strategisch zu uns passt. Gemeinsam mit Shelf Nine treten wir in eine neue Wachstumsphase ein."

Obwohl die Transaktion nicht der Zustimmung der Aktionäre bedarf, hängt sie von den üblichen Abschlussbedingungen ab, darunter dem Erhalt aller erforderlichen Zustimmungen und behördlichen Genehmigungen. Alle im Zusammenhang mit der Transaktion ausgegebenen Aktien unterliegen Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen, einschließlich einer Haltefrist von vier (4) Monaten ab dem Ausgabetag. Die Transaktion soll bis Ende Oktober 2023 abgeschlossen sein.

Shelf Nine ist ein führendes digitales Medien- und Content-Netzwerk, das Marken und Einzelhändlern zielgerichtete Kundenkommunikation am Point of Purchase bietet. Der Aufbau eines Einzelhandels-Werbenetzwerks bringt dem Geschäftsinhaber mehr Werbeeinnahmen und ermöglicht eine bessere Kontrolle über Inhalte und integrierte Marketingprogramme. Werbetreibende investieren zunehmend in digitale Plattformen, die den Verbrauchern während des Einkaufs Anzeigen präsentieren. Der 1:1-Einzelhandel ist das beste Umfeld für die Ansprache von Verbrauchern. Digitale Inhalte im Geschäft ermöglichen die optimale Auslieferung von Werbeeinblendungen und verbessern gleichzeitig das Einkaufserlebnis und den Warenkorbring für den Einzelhändler. http://www.shelfnine.com

Informationen zu VSBLTY ( http://vsblty.net/)

