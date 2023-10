VSBLTY

VSBLTYs FORTGESCHRITTENE DIGITALE „COOLER SCREEN"-TECHNOLOGIE WIRD IN EINER GROSSEN SPORT- UND UNTERHALTUNGSARENA FÜR DIE NBA-SAISON EINGESETZT

Philadelphia (ots/PRNewswire)

VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) („VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter von KI-gesteuerter Sicherheits- und Einzelhandelsanalysetechnologie, wird seine fortschrittliche digitale „Cooler-Screen"-Technologie in einer bedeutenden westlichen Sport- und Unterhaltungsarena während der NBA-Saison einsetzen.

„Wir sind hocherfreut, dass einige der bekanntesten Getränkemarken der Welt diese Technologie aufgrund ihrer nachgewiesenen Leistungsfähigkeit weiterhin nutzen", so Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY. „Abfüller von Erfrischungsgetränken und Einzelhändler haben nachweislich eine Steigerung der verkauften Kisten um 100 % mit den digitalen Cooler Screens von VSBLTY erzielt", so Hutton. „Dies ist eine sehr aufregende Zeit für VSBLTY, da wir mehr digitale Cooler Activations einsetzen und Anerkennung dafür erhalten, dass wir das beste schlüsselfertige Programm für Marken anbieten, um von diesem hocheffektiven POS-Werbemittel zu profitieren."

VSBLTY versieht die Innenseiten von Kühltüren jeder Größe mit eigens entwickelten digitalen Paneelen, mit denen entweder bestehende Kühltüren nachgerüstet oder neue Kühltüren ausgestattet werden können. Zu den Funktionen gehören computergesteuerte, eindrucksvolle Grafiken, welche die Aufmerksamkeit des Käufers auf sich ziehen, und Echtzeit-Käuferanalysen, die wichtige Informationen für Marken und Einzelhändler liefern. Diese Daten sind vollständig anonymisiert, geben aber Aufschluss darüber, wie lange die Betrachter die Bildschirmmeldungen ansehen, sowie über eine Reihe wichtiger demografischer Daten. Das einzigartige und patentierte Merkmal dieser Bildschirme ist ihre Fähigkeit, Markenbotschaften in einem undurchsichtigen, durchsichtigen und vor allem transparenten Bildschirmmodus zu zeigen (so dass Sie immer noch sehen können, was sich im Inneren des Kühlers befindet). Ein Modell, das Marken und Einzelhändler gegenüber anderen umstrittenen Anwendungen bevorzugen, die von großen Einzelhändlern entfernt werden.

Marken nutzen jetzt die Möglichkeit, diese digitalen Cooler als Teil eines allumfassenden, monatlichen, kostenpflichtigen Service-Modells einzusetzen.

Informationen zu VSBLTY ( http://vsblty.net/)

VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) („VSBLTY") hat seinen Hauptsitz in Philadelphia und ist weltweit führend im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Echtzeit-Interpretation dessen, was eine CCTV-Kamera sieht. Durch den Einsatz von Gesichtserkennung, Alter, Geschlecht und anderen Matrizen, kann die proprietäre Technologie von VSBLTY die Markenwahrnehmung im Einzelhandel durch maßgeschneiderte Werbung auf Displays in den Gängen oder am Point of Sale, was auf die demografische Zusammensetzung des aktuellen Kunden zugeschnitten ist, in Echtzeit verbessern. Diese Technologie steigert nachweislich den Markenumsatz. Das Unternehmen ist auch für seine führende Rolle in der wachsenden „Store as a Medium"-Bewegung bekannt, die es Marken ermöglicht, Kunden zu erreichen, wenn und wo Kaufentscheidungen getroffen werden, und gleichzeitig eine neue medienorientierte Einnahmequelle für Einzelhändler zu schaffen.

VSBLTY hat mit Hilfe seiner firmeneigenen KI-Software eine Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, die nicht nur Gesichts-, sondern auch Waffenerkennung umfassen, wobei sowohl verschiedene moderne Sicherheitskameras als auch ältere CCTV-Kameras eingesetzt werden. VSBLTY ist in der Lage, ein proaktives Sicherheitssystem anstelle eines reaktiven Sicherheitssystems zu schaffen, das eine frühzeitige Warnung vor Bedrohungen ermöglicht, die Leben retten kann.

