VSBLTY UND JOINT-VENTURE-PARTNER WINKEL MEDIA MELDEN REKORD BEIM MEDIENUMSATZ IM DRITTEN QUARTAL

Philadelphia (ots/PRNewswire)

VSBLTY Groupe Technologies Corp. (das „Unternehmen" oder „VSBLTY") (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS), ein führender Anbieter von KI-Software für Sicherheits- und Einzelhandelsanalysetechnologien, gibt bekannt, dass seine Joint-Venture-Partnerschaft mit Winkel Media zu einem Rekordquartal bei Medienverkäufen geführt hat. Das Unternehmen hat vor kurzem damit begonnen, monatlich wiederkehrende Vereinbarungen mit großen lokalen Marken wie Coca Cola, PepsiCo, Bimbo, Nestle und Unilever zu unterzeichnen, die zu höheren monatlichen Abfüllraten auf der Grundlage des gesamten verfügbaren Inventars im Vier-Länder-Netzwerk führen werden. Das Unternehmen verzeichnete im September einen Monat mit einem Umsatz von fast einer Viertelmillion US-Dollar und rechnet auch im vierten Quartal mit Rekordumsätzen.

„Dieser Erfolg bestätigt unsere Entscheidung, weitere Installationen zu pausieren, während wir den Medienverkäufen die Möglichkeit geben, aufzuholen und einen höheren ROI bei den ersten 2.000 Bildschirmen zu erzielen, die auf den Markt gebracht worden sind. Die Strategie des Unternehmens, mit führenden Out-of-Home-Medienpartnern in jeder Region zusammenzuarbeiten, hat sich auch als Beschleuniger für den Vertrieb erwiesen, da deren große Vertriebsteams in der Lage sind, Werbetreibende und Werbeagenturen schneller zu erreichen als das Winkel-Team allein", erklärte Rodrigo Velasco, CEO von Winkel Media.

Diese Strategie setzen VSBLTY und seine Partner in Expansionsmärkten wie Brasilien, dem Nahen Osten und den USA ein. „Strategische Partner in jeder Region zu haben, in der wir gemeinsam mit unseren Partnern Mediennetzwerke für den Einzelhandel aufbauen, stärkt die Position von VSBLTY nicht nur als weltweit führendes innovatives Softwareunternehmen, sondern auch als führendes Unternehmen für digitale Medien", so Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY. „Unser Medienangebot unterscheidet sich grundlegend von traditionellen „Out of Home"-Awareness-Produkten. Wir können nicht nur die Anzahl der Medieneinblendungen und die Betrachtungsdauer auf dem Bildschirm bestätigen, sondern mit Hilfe unserer anonymen Kundenanalysesoftware auch feststellen, wer, wann, wo und wie lange den Bildschirm betrachtet hat."

Medienunternehmen, Werbetreibende und Einzelhändler fangen gerade erst an, die Macht digitaler „In Store Media Networks" zu verstehen, die voraussichtlich die traditionellen Ausgaben für Radio, Fernsehen und Internet übertreffen werden. Die zweistelligen Ergebnisse, die Werbetreibende erzielen, sind beeindruckend, vor allem in kleinen lateinamerikanischen Bodegas, wo Spontankäufe an der Kasse leicht durch Werbung beeinflusst werden, die direkt auf dem Bildschirm erscheint, während der Kunde zur Kasse geht.

Informationen zu Winkel Media ( http://Winkel-Media.com)

Winkel Media ist ein Anbieter von In-Store-Medientechnologie und ein Joint Venture von VSBLTY, seinem lateinamerikanischen Partner Retailigent Media und Anheuser-Busch InBev. Das Technologieunternehmen entwickelte das erste DOOH-Einzelhandelsnetz (Digital Out Of Home) in Lateinamerika. Winkel verfügt über die fortschrittlichste Gesichtserkennungstechnologie auf dem Markt, die maschinelles Lernen mit Hilfe von Kameras mit digitalen Anzeigen kombiniert, um anonymisierte demografische Daten von Kunden zu erfassen, die das Geschäft besuchen, einschließlich Alter und Geschlecht und wie lange sie sich die Werbung ansehen. Außerdem erstellt das Unternehmen Datenübersichten mit benutzerdefinierten KPIs (Leistungsindikatoren), die einzigartige Einblicke zur Verbesserung der Handelsstrategie von Marken liefern.

Informationen zu VSBLTY ( http://vsblty.net/)

