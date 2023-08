VSBLTY

VSBLTY, H-VENTURES und MULTIMEDIA PLUS planen groß angelegte Markteinführung mithilfe digitaler Tablets

Philadelphia (ots/PRNewswire)

Kooperationsprojekt zielt zunächst auf bis zu 9.000 Apotheken ab

VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) („VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter von KI-gesteuerter Sicherheits- und Einzelhandelsanalysetechnik, sieht der nächsten Phase seiner Produktentwicklung und den Kooperationsvereinbarungen mit seinen Partnern H-Ventures und Multimedia Plus mit Freude entgegen.

Das neue Angebot vereint strategische Komponenten beider Unternehmen und gipfelt in einem umfassenden und einzigartigen Produktangebot, das Echtzeit-Schulungen mit Echtzeit-Marktanalysen in einer Einzelhandelsumgebung unter Verwendung eines speziellen Lenovo-Tablets kombiniert.

Es wird erwartet, dass der Einsatz dieser Systeme die Mitarbeiterschulung verbessern, den Umsatz im Einzelhandel steigern und den Kunden ein interaktives Einkaufserlebnis bieten wird. VSBLTY konnte bei Marken, die Videowerbung am Verkaufsort einsetzen, eine Umsatzsteigerung von über 25 % feststellen.

VSBLTY arbeitet mit den Ökosystempartnern H-Ventures, Lenovo und Multimedia Plus zusammen, um dieses innovative Einzelhandelsprogramm in Apotheken in Italien und Drogerieketten in Europa und den USA anzubieten.

„Bei dieser Art von Produktangebot geht es um strategische Allianzen und Partnerschaften", erklärte Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY. „Die besten Technologien und deren Anwendung bieten die besten Lösungen. Diese Verbindung von Hardware, Software und Vertrieb ist das perfekte Beispiel dafür. Dieser Anwendungsfall ist einzigartig, denn wir werden in der Lage sein, sowohl die demographischen Daten der Käufer als auch die Kundenbindung zu messen, während das Tablet im Regal steht. Außerdem wird die persönliche Beziehung zwischen einem Verkäufer oder Mitarbeiter und einem Kunden gemessen, während dieser das Tablet bei einer Schulung oder einem Verkaufsgespräch verwendet. Es kann auch die Sitzungen für Marken und Einzelhändler verfolgen, um das Einkaufserlebnis im Einzelhandel weiter zu verbessern."

Das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile.

Multimedia Plus https://multimediaplus.com/about-mmp/ ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Einzelhandelsunternehmen bei der Verbesserung ihrer Schulungs-, Kommunikations- und Kundenbindungsstrategien zu unterstützen. Seine INCITE®-Plattform revolutioniert die Art und Weise, wie Einzelhandelsmitarbeiter lernen, zusammenarbeiten und ihre Aufgaben immer besser erfüllen. Mit INCITE können Einzelhändler dynamische interaktive Schulungsinhalte direkt auf die Mobilgeräte ihrer Mitarbeiter ausspielen und so sicherstellen, dass diese über das Wissen und die Fähigkeiten verfügen, die sie benötigen, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten.

Durch die Integration des Computer Vision DataCaptor™ von VSBLTY in die INCITE-Plattform werden die Schulungs- und Ausbildungsfähigkeiten von Multimedia Plus mit den Einzelhandelsanalysefähigkeiten von VSBLTY in einem Gesamtpaket kombiniert, das auf einem Lenovo-Tablet bereitgestellt wird.

Diese kombinierten Technologien ermöglichen es Apotheken, das Lenovo-Tablet zur Kundenaufklärung und Mitarbeiterschulung zu nutzen und gleichzeitig detaillierte Daten zu erfassen, darunter Kundenverweildauer, Kundenbindung, demografische Daten, Eindrücke und die Einhaltung von Mitarbeiterschulungen.

H Venture https://www.h-venturessrl.com/h-ventures-solutions.html wird den Vertrieb übernehmen, die Installation überwachen und Datenanalysen sowie Einblicke liefern.

H-Ventures ist ein Spezialist für Marketing und Datenanalyse im Einzelhandel und für Verbrauchsgüter. Das Unternehmen konzentriert sich speziell auf die Sektoren Pharmazeutik, Gesundheit und Kosmetik. Es vertritt außerdem 9.000 Apotheken in ganz Italien, vor allem im Hinblick auf marketingorientierte Programme und die Lieferkettenlogistik. Darüber hinaus betreut das Unternehmen globale Marken, die sich auf diesen Kanal verlassen und so ihre Marketing- und wirksam einsetzen können, um diese Programme zu finanzieren und Win-Win-Szenarien zu erschaffen. Vor den ersten Platzierungen in Italien wird VSBLTY die Software und Analytik mit einer globalen Hautpflegemarke im Richel D'Ambra Spa im Ritz Carlton in Philadelphia testen.

Informationen zu VSBLTY ( http://vsblty.net/)

VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) („VSBLTY") hat seinen Hauptsitz in Philadelphia und ist weltweit führend im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie der Echtzeit-Interpretation der Bilder von CCTV-Kameras. Durch den Einsatz von Gesichtserkennung, Alter, Geschlecht, Stimmung und anderen Kriterien kann die proprietäre Technologie von VSBLTY die Markenwahrnehmung im Einzelhandel durch maßgeschneiderte Werbung auf Displays in den Gängen oder am Point of Sale verbessern, wobei sie sich in Echtzeit an der Demografie des aktuellen Kunden orientiert. Diese Technologie steigert nachweislich den Markenumsatz. Das Unternehmen ist auch für seine führende Rolle im „Store as a Medium"-Trend bekannt, der es Marken ermöglicht, Kunden zu dem Zeitpunkt und an dem Ort zu erreichen, an dem Kaufentscheidungen getroffen werden, wobei gleichzeitig eine neue Einnahmequelle für Einzelhändler entsteht.

VSBLTY hat mit seiner proprietären KI-Software auch eine Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, zu denen neben der Gesichtserkennung auch die Waffenerkennung unter Verwendung moderner Überwachungssysteme zählt.

