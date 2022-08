Anaqua

Veranstaltung: Die IP-Welt im Wandel

Das Hybrid-Event widmet sich mit drei spannenden Vorträgen den aktuellen Herausforderungen im IP-Sektor.

Anaqua, der führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien, veranstaltet am 8. September 2022 um 13 Uhr gemeinsam mit dem Bundesverband Der Mittelstand.BVMW Bayern ein IP-Seminar. Die Veranstaltung ist hybrid konzipiert und kann sowohl in Präsenz im großen Konferenzsaal der Patentanwaltskanzlei Paustian & Partner im Oberanger 32 in München als auch online im Livestream via Microsoft Teams mitverfolgt werden.

Thema des zweiten Events der diesjährigen IP-Management-Veranstaltungsreihe sind die zahlreichen Veränderungen und Herausforderungen, vor denen IP-Verantwortliche momentan stehen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich auf drei spannende Vorträge zur IP-Welt im Wandel freuen:

13:00 Uhr: Begrüßung durch Achim von Michel, Landesbeauftragter Politik des BVMW Bayern

13:15 bis 15:15 Uhr: Vorträge

Moderation: Dr.-Ing. Martin Kuschel, LL.M., PAUSTIAN & PARTNER

Software-Erfindungen am Beispiel von Künstlicher Intelligenz (KI) - Bernd Laqua, Dipl.-Inf., Patentanwalt, WUESTHOFF & WUESTHOFF

Europa hält zusammen - Das Europäische Einheitspatent (Update und interaktives Q&A) - Konstantin Schallmoser, LL.M., Rechtsanwalt, PREU BOHLIG & PARTNER

Geistiges Eigentum made in Germany - Dr. Jürgen Eiselt, BLANC & FISCHER (Hidden Champion des Mittelstands)

15:15 bis 15:30 Uhr: Fragen

15:30 bis 16:00 Uhr: Networking

"Unser Hybrid-Event im Frühjahr zum Europäischen Einheitspatent war ein voller Erfolg, an den wir nun mit einer weiteren Veranstaltung anknüpfen möchten. Das Interesse an unserer Veranstaltungsreihe ist ungebrochen hoch, wie bereits über 100 Anmeldungen zeigen. Nun freuen wir uns, spannende aktuelle Entwicklungen der IP-Branche zu diskutieren und Experten vor Ort und online einen umfassenden Austausch zu ermöglichen", so Jan Witt von Anaqua.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein Premiumanbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Plattform von Anaqua kombiniert Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren in großen und mittelständischen Unternehmen nutzen die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen befinden sich in den USA, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn.

