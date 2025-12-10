Tourismusverband Ostbayern e.V.

130 Höhepunkte im Bayerischen Wald

Gipfel- und Naturerlebnisse im grünen Waldgebirge Bayerns

Bild-Infos

Download

Regensburg (ots)

Mit seinen über 130 Bergen, die höher als 1000 Meter sind, bietet der Bayerische Wald Wanderfans eine nahezu unerschöpfliche Vielfalt an Gipfelerlebnissen und Naturerlebnissen. Von sanften Waldwegen bis zu anspruchsvollen Gipfelpfaden erstreckt sich ein dichtes Netz an Wanderwegen, das sowohl Familien, Naturliebhaber als auch ambitionierte Wanderer begeistert.

Die Region beeindruckt mit abwechslungsreichen Routen: Der Fernwanderweg Goldsteig zieht sich durch die schönsten Naturrefugien des Bayerischen Waldes. Wandernde erleben Felsen und Bäche, Moore und Wiesen nah am Puls der Natur. Dabei hat man die Wahl zwischen einer kleinen Runde auf schattigen Waldwegen oder einer sportlichen Tour auf anspruchsvollen Pfaden wie der Acht-Tausender-Tour oder der Durchquerung des Nationalparks. Barrierearme Wege ermöglichen auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die Natur ungehindert zu genießen. Selbst eine Bergtour auf den Großen Arber ist dank Gondel und einem gläsernen Aufzug zu den Berghäusern möglich.

Wandern, Kraxeln oder Fliegen

Eine neue Attraktion im Bayerischen Wald ist die Flyline, die zur Sommersaison am Almberg bei Mitterfirmiansreut öffnet. Dabei schlängelt man sich langsam auf 2000 Metern Länge zwischen Baumwipfeln gen Tal. Der höchste erreichbare Punkt im Bayerischen Wald ist das Gipfelkreuz am Großen Arber. Dort steht man auf 1.456 Metern Höhe. Fotos am Gipfelkreuz sind ein Muss, schließlich sieht man von dort oben bis zur Alpenkette und über das große Waldgebirge des Bayerischen Waldes und des Böhmerwaldes.

Eine Besonderheit birgt auch der Gibacht bei Waldmünchen. Der Leuchtturm der Menschlichkeit ist ein außergewöhnliches Denkmal zum Innehalten in den Höhen der Berglandschaft. Ob Haidel, Hirschenstein oder Hennenkobel, überall schweift der Blick weit über das Land. Die Aussichtstürme und Gipfelplateaus der Berge des Bayerischen Waldes lohnen immer einen Aufstieg.

Ein Gefühl von Freiheit

"Wer den Bayerischen Wald wirklich erleben möchte, sollte sich Zeit nehmen, um seine vielen Facetten zu erkunden", sagt Uwe Stanke, der als Goldsteig-Wegemanager beim Tourismusverband Ostbayern nahezu alle Gipfel kennt. Seine Tipps führen immer an Plätze, die nicht überlaufen sind. Eine kleine Kraxelei am Hadriwa oder eine Tour über den Hirschenstein zum Rastplatz am Drei-Landkreis-Eck gehören zu den Insider-Erlebnissen. "Dort oben genießen Wanderer Freiheit und Weite", sagt Stanke.

Drei Insider-Wandertipps des Wegemanagers Uwe Stanke

130 Gipfelhöhepunkte, dazu Aussichtsplattformen und Türme zeigen die Vielfalt der Wanderregion Bayerischer Wald. Jeder Berg hat seine Geschichte, so wie jede Wandertour ihre eigene Geschichte schreibt. Daher gibt Uwe Stanke hier drei persönliche Wandertipps:

1. Großartig und anspruchsvoll: Goldsteig Etappe N16, Großer Falkenstein - Rachel

Die 26 Kilometer lange Tour verbindet die Berge des Nationalparks Bayerischer Wald, den Großen Falkenstein (1.315 Meter) mit dem Rachel (1.453 m). Dabei durchquert man Filze und Moore sowie alte Waldweiden. Der wilde und einsame Rachelnordsteig führt die Goldsteigwanderer hinauf zum Gipfel des Großen Rachel. Einfach großartig! Gute Kondition ist erforderlich für die 9:45 Stunden-Wanderung.

Link zur Goldsteigroute N16

2. Fliegen inklusive und mittelschwer: Goldsteig Etappe N19, Mauth-Philippsreut

Die zehn Kilometer lange Tour verbindet die Nationalparkgemeinde Mauth mit dem Almberg (1098 m) bei Mitterfirmiansreut. Bei gutem Wetter schweift der Blick weit über die Donauebene zu den Berchtesgadener Alpen und über den Böhmerwald. Am Almberg sollte man einen Flug mit der längsten Flyline Europas wagen, weil es Spaß macht, durch die Baumwipfel zu schweben! Entspannte Wanderung mit 448 Höhenmetern und 3:30 Stunden Dauer.

Link zur Goldsteigroute N19

3. Himmelwärts: Auf dem Gipfelsteig am Hohenbogen im Naturpark Oberer Bayerischer Wald

Fast wie bei James Bond mutet das Areal am Gipfelsteig an. Einst diente der Turm als Abhörstation. Heute steigt man vom 1.078 Meter hohen Schwarzriegel, dem Hauptgipfel des Bergrückens Hohenbogen, auf die 75 Meter hohe Plattform, um eine Rundumaussicht zu genießen. Schwindelfreiheit erforderlich! Als 18 Kilometer lange mittelschwere Wanderung oder leichtfüßig über die Sesselbahn am Hohenbogen ist die Aussichtsplattform zu erreichen.

Link zur Rundtour am Hohenbogen

Informationen:

Wandertipps zu den schönsten Aussichtspunkten des Bayerischen Waldes und kostenlose Kataloge unter www.bayerischer-wald.de

Original-Content von: Tourismusverband Ostbayern e.V., übermittelt durch news aktuell