Neue trendtours Traumreise: Weltkultur-Metropolen hautnah erleben

15 Tage durch drei faszinierende Kulturräume von Istanbul über Peking bis Kyoto

trendtours präsentiert mit "Weltkultur-Metropolen" eine außergewöhnliche Fernreise, die Kultur- und Abenteuerlustige gleichzeitig anspricht. Auf dieser exklusiven 15-tägigen Flugrundreise entdecken Teilnehmer einige der bedeutendsten Kulturzentren der Welt und erleben insgesamt 23 UNESCO-Welterben in drei Ländern - ein einzigartiges Programm, das es so kaum ein zweites Mal gibt.

Zwischen Orient, Reich der Mitte und fernöstlicher Tradition

Die Reise führt zunächst nach Istanbul, wo die Geschichte des ehemaligen Oströmischen Reichs überall spürbar ist und Sehenswürdigkeiten wie die Hagia Sophia, die Blaue Moschee oder die Theodosianischen Landmauern warten. Während ihres dreitägigen Aufenthalts in der türkischen Mega-Metropole lernen die trendtours-Gäste bei einer Bootsfahrt auf dem Bosporus auch die asiatische Seite der Stadt kennen.

Anschließend geht es nach China. In Peking stehen ikonische Welterbestätten wie die Chinesische Mauer, der Himmelstempel und die Verbotene Stadt auf dem Programm, bevor die Reise weiter in die modernen Metropolen Shanghai, Suzhou und Hangzhou führt.

Zum krönenden Abschluss entdecken die Reisenden Japan. Von der beeindruckenden Burg in Himeji bis zur traditionsreichen Stadt Kyoto mit ihren historischen Tempeln - hier verbinden sich Geschichte und lebendige Kultur auf eindrucksvolle Weise.

Kultur, Genuss und unvergessliche Erlebnisse

Ob authentische lokale Küche, traditionelle Aufführungen wie die der Mevlevi-Derwische in Istanbul oder der Besuch einer jungen Geisha in Kyoto sowie die Verkostung asiatischer Spezialitäten - die neue Traumreise von trendtours bietet zahlreiche Erlebnis- und Genussmomente sowie Einblicke in die Geschichte und Lebensart einiger der bedeutendsten Metropolen der Erde.

Die 15-tägige Flugreise "Weltkultur-Metropolen" wird zwischen September 2026 und November 2027 an verschiedenen Terminen angeboten und ist ab 2.999 Euro buchbar. Im Reisepreis enthalten sind alle Flüge sowie drei Bahnfahrten in China, 12 Übernachtungen im Doppelzimmer in Vier-Sterne-Hotels, Frühstück und einige weitere Mahlzeiten, Rundreise im Bus und Ausflüge laut Programm und eine deutschsprachige Reiseleitung ab Istanbul und bis Osaka.

Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder https://www.trendtours.de/reisen/weltkultur-metropolen und www.trendtours.at/reisen/weltkultur-metropolen

