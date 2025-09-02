trendtours Touristik GmbH

Weltwunder-Wasserfälle und Samba-Flair: trendtours mit neuer Erlebnisreise nach Argentinien und Brasilien

12-tägige Länderkombination auch als Kleingruppenreise buchbar

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Mit einer neuen 12-tägigen Erlebnisreise nach Argentinien und Brasilien erweitert trendtours sein Portfolio um ein echtes Highlight für Weltenbummler. Das Reisepaket kombiniert kulturelle Schätze, atemberaubende Natur und kulinarische Genussmomente in zwei der faszinierendsten Länder Südamerikas.

Die Route führt von Buenos Aires, der Heimat des Tangos, über die majestätischen Iguazú-Wasserfälle bis nach Rio de Janeiro, der "Cidade Maravilhosa". Auf dem Programm stehen unter anderem eine authentische Gaucho-Show auf einer traditionellen Estancia, Panoramablicke über die Iguazú-Fälle von der argentinischen und brasilianischen Seite sowie eine Seilbahnfahrt auf den legendären Zuckerhut mit Blick auf die Copacabana.

Reisende übernachten in zentral gelegenen 4-Sterne-Hotels in Buenos Aires, Iguazú und Rio de Janeiro. Das inkludierte Erlebnis-Genusspaket reicht vom typisch argentinischen Asado-Barbecue bis zum brasilianischen Abschiedsessen in Rio. Wer noch intensiver und persönlicher unterwegs sein möchte, kann die Reise auch in einer Kleingruppe mit maximal 20 Teilnehmern buchen.

Die 12-tägige Erlebnisreise "Argentinien und Brasilien" wird zwischen März und November 2026 an verschiedenen Terminen angeboten und ist ab 3.399 Euro buchbar. Im Reisepreis enthalten sind Hin- und Rückflug, Inlandsflügen,Transfers, neun Übernachtungen mit Frühstück, ein Asado-Barbecue und ein Abendessen, die im Programm enthaltenen Ausflüge und eine deutschsprachige Reiseleitung. Wer möchte kann eine fünftägige Badeverlängerung auf der Halbinsel von Búzios am Atlantischen Ozean hinzubuchen.

Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder www.trendtours.de/reisen/argentinien-brasilien.

Über trendtours:

trendtours ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2024 mehr als 261.000 Gäste und einen Umsatz von über 302 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 4.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.

Original-Content von: trendtours Touristik GmbH, übermittelt durch news aktuell