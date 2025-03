Motor Presse Hamburg MEN'S HEALTH

Kochen, Klimmzüge und Padel-Tennis: Mit 50 ist Fußball-Legende David Beckham fitter denn je

Selbst ein kurzer Blick auf das aktuelle Cover von Men's Health reicht, um sofort zu sehen: Titelheld David Beckham ist rundum fit und durchtrainiert. Obwohl die Fußball-Legende Anfang Mai 50 Kerzen auf der Torte auspusten darf, sieht er sich heute, zwölf Jahre nach dem Ende seiner Karriere, in der Form seines Lebens. Den wichtigsten Grund verrät er dem Magazin Men's Health in einem großen Interview: "Während meiner aktiven Zeit habe ich nur meine Beine trainiert. Klimmzüge habe ich gehasst, ich konnte höchstens zwei oder drei." Ein neuer Trainer brachte ihn dazu, diese trotzdem in sein tägliches Kraftprogramm einzubauen und schließlich auch einen starken Oberkörper zu entwickeln.

Für Beweglichkeit und Ausdauer spielt David Beckham aktuell am liebsten Padel-Tennis und probiert gerne Trendsportarten aus. Um fit zu bleiben, achtet er zudem darauf, genug von allen Nährstoffen aufzunehmen und nutzt dafür seine eigene Marke an Nahrungsergänzungsmitteln. Eine besondere Form der Ernährung verfolgt er dagegen nicht, sondern kocht leidenschaftlich gern - und zwar das, was ihm schmeckt: "Ich liebe einen guten Sonntagsbraten, ich liebe einfach alle Arten von Essen", sagt er im Gespräch mit Men's Health. Und bei sechs Trainingstagen in der Woche nimmt er offenbar nur an Muskelmasse zu.

XXL-Format hat auch die aktuelle Men's Health-Ausgabe (04/2025), in der das ganze Interview abgedruckt ist: "Das Heft ist mit 140 Seiten extradick und voller Storys über Legenden wie David Beckham", sagt Men's Health-Chefredakteur Arndt Ziegler. "Eine davon ist dem Musiker Pharrell Williams gewidmet, Titelheld des Flipcovers." Denn wer das Heft umdreht, entdeckt dort das Extra "Best Fashion": 60 Seiten coole Mode, Pflege und Accessoires für Männer mit Stil.

Die Men's Health-Aprilausgabe ist ab sofort im Handel oder unter shop.motorpresse.de erhältlich (auch als E-Paper).

