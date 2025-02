Motor Presse Hamburg MEN'S HEALTH

David Beckham im großen Men's Health-Interview: "Mein Körper fühlt sich besser an als seit Langem."

David Beckham feiert im Mai einen runden Geburtstag, doch Men's Health feiert die Sport- und Style-Ikone schon jetzt. In einem großen Exklusiv-Interview mit dem Magazin verrät der 49-Jährige, wie er auch in den nächsten Jahren körperlich und mental in Bestform bleiben will.

So spricht er zum Beispiel darüber...

... ob ihm die 50 irgendwie zu schaffen macht.

"Überhaupt nicht. Die Leute fragen mich immer ganz vorsichtig, als ob es ein großes Thema sein. Aber es ist nichts, worüber ich mir Sorgen mache - solange ich fit bleibe und meine Familie gesund ist. Das ist alles, was mir wichtig ist."

... wie ihm mit einem Körper geht, der fast ein halbes Jahrhundert erlebt hat, und was er macht, um in Bestform zu bleiben.

"Mein Körper fühlt sich tatsächlich besser an als seit Langem. Ich spiele drei Mal in der Woche Padel-Tennis und trainiere jeden Tag - vor allem, wenn ich in Miami bin."

... wie sich sein Krafttraining nach der Zeit als Fußballer verändert hat.

"Während meiner aktiven Zeit habe ich nur meine Beine trainiert, nie wirklich den Oberkörper. Ich hatte nie eine ausgeprägte Brust - bis ich [Personal Trainer] Bob [Rich] kennengelernt habe. Man könnte sagen, ich bin dadurch um ein paar Körbchengrößen gewachsen. Mein Ziel war es immer, so schlank wie möglich zu sein. Aber seit meinem Ruhestand habe ich ein bisschen Muskelmasse an der Brust aufgebaut. Ich habe Klimmzüge gehasst. Ich konnte gerade mal 2 oder 3 machen, höchstens 3. Mittlerweile machen wir sie fast jeden Tag, und ich fühle mich gut."

... wie es ist, gemeinsam mit seiner Frau Victoria zu trainieren

Jahrelang habe ich versucht, Victoria dazu zu bringen, mit Bob zu trainieren, und schließlich hat sie zugestimmt, ihr Workout anzupassen. Jetzt trainieren wir 5, manchmal sogar 6 Tage die Woche zusammen. Ich liebe es, mit Victoria zu trainieren. Ich ziehe sie oft auf. Wir machen uns beide ständig gegenseitig fertig. Sie ist nicht besonders gut darin, auf Bob zu hören. Na ja, sie hört schon zu, aber danach macht sie meist ihr eigenes Ding. Sie ist nicht gut darin, sich auszuruhen. Bob sagt ihr, sie soll 90 Sekunden Pause machen, aber sie ist nach 25 Sekunden schon wieder startklar.

... warum Skifahren und Snowboarden ihn in "fantastischen" Kontakt mit seinen Söhnen bringt.

"Wir stehen früh auf und gehen früh ins Bett. Das Beste ist, sich mit ihnen in den Gondeln zu unterhalten. Man kommt richtig ins Gespräch. Die Kids können nicht auf ihre Handys schauen, sie sitzen einfach da, und wir quatschen - es ist fantastisch."

... wie Verletzungen in seiner Karriere ihn dazu inspiriert haben, seine eigene Marke für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, IM8, auf den Markt zu bringen.

"Genau deshalb habe ich IM8 entwickelt. Es gab einfach zu viele verschiedene Supplements, Tabletten und Pulver. Der eine schwört auf ein Produkt, der nächste sagt genau das Gegenteil. IM8 funktioniert für mich - meine Darmgesundheit, Energie und Konzentration haben sich dadurch spürbar verbessert."

