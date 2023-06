Motor Presse Hamburg MEN'S HEALTH

Schauspieler Elyas M'Barek im Gespräch mit Men's Health: "Ich bin gerne unsichtbar."

In New York zu leben, ist für Elyas M'Barek auch deshalb ein Genuss, weil ihn dort niemand erkennt: "Es gefällt mir, wenn ich unsichtbar bin", sagt der Schauspieler in der heute erscheinenden aktuellen Ausgabe des Magazins Men's Health. "Im Privatleben finde ich es voll okay, wenn ich gar keine Beachtung bekomme." Schließlich stehe er im Beruf oft genug im Mittelpunkt. "Es ist das Allerschönste für mich, wenn ich in New York auf der Parkbank sitze oder U-Bahn fahre und die Leute beachten mich nicht. Es ist das Größte!" Die Bekanntheit in Deutschland sei natürlich auch ein Vorteil, die Währung in seinem Beruf. "Ich brauche das aber nicht unbedingt, um glücklich zu sein."

Um sich wohlzufühlen, sind ihm andere Dinge wichtiger: Sport, gut zu kochen und immer mal wieder zu entschleunigen. "Ich lege Termine nicht mehr so, dass ich total in Stress gerate", erzählt er im Gespräch mit Men's Health. "Denn alles, was man mit Ruhe tut, wird einfach besser." Um diese Ruhe zu erreichen, hat Elyas M'Barek das Meditieren für sich entdeckt: "Das kann ich jedem empfehlen. Es ist ein bisschen wie ein Entknoten im Gehirn: Ich stelle fest, wo etwas drückt, und unternehme etwas dagegen." So sei es möglich, früh eine Lösung zu finden, damit die Sache nicht zu groß wird und einen überrollt.

