"Discounter"-Regisseur Emil Belton über Produzent Christian Ulmen: "Wir haben den fast gestalkt"

Um ihre Serie "Intimate" an große Sender zu bringen, haben die jungen Regisseure Bruno Alexander und Emil und Oskar Belton den Schauspieler und Produzenten Christian Ulmen belagert. "Wir haben den fast gestalkt", sagt der 22-jährige Bruno Alexander im Gespräch mit dem Hamburg-Teil der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT. "Schauspieler an Sets haben wir angebettelt, ihm von uns zu erzählen", sagt Oskar Belton, wie sein Zwillingsbruder Emil Belton 23 Jahre alt.

Die Methode hatte offenbar Erfolg: Ende 2020 meldete sich Christian Ulmen mit einer Sprachnachricht bei Oskar Belton. Daraufhin bekamen die drei Regisseure zwar zunächst nicht das ersehnte Angebot für "Intimate", aber den Auftrag, eine Comedy-Serie über einen fiktiven Supermarkt in Hamburg-Altona umzusetzen. Anfang des Jahres feierte "Die Discounter" einen deutschlandweiten Erfolg. Am 11. November startet nun die zweite Staffel beim Streaming-Dienst Amazon Prime. Darin wird unter anderen auch der Fußballer Mats Hummels einen Gastauftritt haben.

Seit Kurzem ist auch klar, dass Bruno Alexander, Emil Belton und Oskar Belton nun ihre Serie "Intimate" für ProSieben und Joyn produzieren können. In der Comedy-Serie, die vom Erwachsenwerden von fünf Freunden aus Hamburg-Eimsbüttel erzählt, werden Alexander und die Belton-Brüder auch selbst mitspielen. Heino Ferch und Heike Makatsch werden in Nebenrollen zu sehen sein. "Ist schon auch ein bisschen Druck, ob so 'ne Serie über fünf weiße privilegierte Jungs ankommt", sagt Emil Belton der ZEIT. "Aber wenn nicht, dann machen wir wieder was Neues."

