Die neue Webseite für alle Camping-Liebhaber ist jetzt online unter www.promobil.de erreichbar. Egal, ob das Herz für Reisemobile, Wohnwagen oder Campervans schlägt: Hier findet jeder fundierte und ausführliche Informationen rund um das Thema Camping. Die Magazine promobil und CARAVANING aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart sind in ihrem jeweiligen Themengebiet führend in Europa. Durch die Zusammenlegung der Webseiten beider Marken unter ein Dach profitieren beide Welten.

Unabhängig vom bevorzugten Fahrzeugtyp gibt es eine große Schnittmenge an Themen, die für alle Camper relevant sind. Zubehör, Reisetipps, Campingplätze, Ratgeber, Neuheiten und Tests werden von Expertinnen und Experten beider Fachredaktionen im neuen Dachportal veröffentlicht. Einsteiger und Interessierte, die sich noch in der Entscheidungsphase befinden, erhalten hilfreiche und umfangreiche Informationen und werden somit in der Findungsphase optimal begleitet. Aber auch erfahrene Campingliebhaber finden alles, um die Freude an ihrer liebsten Reiseform noch weiter zu steigern. Ziel ist zudem, neue Themenfelder zu erschließen, wie beispielsweise Zelten, Mobile Homes und Reisen mit dem Auto.

"Mit dem neuen Dachportal geben wir allen Campern eine Heimat und verfolgen das Ziel, Europas größtes redaktionelles Campingportal zu werden. Inhaltlich harmonisieren die Themen sehr gut miteinander, schließlich begegnen sich Reisemobilisten und Caravaner auf ihren Reisen und teilen die gleiche Leidenschaft", sagt Sandra Mugele, Publisher bei der Motor Presse Stuttgart für den Geschäftsbereich Aktive Freizeit. "Mit der Bündelung beider Welten gelingt es uns, volle redaktionelle Power in unser Campingportal zu stecken. Höherer redaktioneller Output und die Möglichkeit zur Erschließung neuer Themenfelder machen die Seite noch lebendiger, attraktiver und nützlicher für die Camper-Community."

pro+ - das digitale Aboangebot geht an den Start

Ab sofort ermöglicht das digitale Abonnement pro+ Zugriff auf alle exklusiven Artikel von www.promobil.de. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten zudem alle E-Paper-Ausgaben von promobil und CARAVANING, sie profitieren damit von zwei Top-Marken aus der Campingwelt unter www.promobil.de. Die digitalen Ausgaben stehen im PDF-Format auch als Download zur Verfügung.

