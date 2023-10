Radio Bremen

Marie Theres Relin und Franz-Xaver Kroetz zu Gast in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am 9.Oktober

Bremen

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, bezeichnet sich selbst scherzhaft als "anstrengend" und ist Gründerin der "Hausfrauenrevolution": Marie Theres Relin. Er wird spätestens durch seine Verkörperung des Klatschreporters Baby Schimmerlos in der Kult-Serie "Kir Royal" zum Star und zählt zu den bedeutendsten bundesdeutschen Schriftstellern: Franz Xaver Kroetz. 13 Jahre waren die Tochter der Schauspielerin Maria Schell und der bekannte Dramatiker ein Ehepaar, sind Eltern von drei Kindern. 16 Jahre nach der Scheidung wagen beide ein Experiment und machen zusammen eine Reise. Was ihnen in dieser Zeit durch den Kopf geht, haben beide getrennt voneinander aufgeschrieben. Warum ihre Paarbeziehung mittlerweile "richtig gut" ist, berichten beide gemeinsam bei 3nach9 am Freitag, 6. Oktober 2023, um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen-Fernsehen

Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo bei 3nach9 folgende Gäste:

Jörg Pilawa

Er zählt zu den beliebtesten TV-Moderatoren der deutschen Fernsehlandschaft: Jörg Pilawa. Dass ihn sein Weg einmal dorthin führen würde, war nicht abzusehen. Nach begonnenen Studiengängen in Medizin und Geschichte, startet der gebürtige Hamburger seine Karriere zuerst im Hörfunk, bevor er erstmals vor die Kamera tritt. Und obwohl er schon seit fast 30 Jahren erfolgreich Sendungen moderiert, feiert er erst jetzt seine Premiere als Gast bei 3nach9. Auf welche gesellschaftlichen Missstände er aktuell sein Augenmerk richtet, welche besondere Verbindung er zu den anderen Gästen der Runde pflegt und wie weit seine Reitkenntnisse mittlerweile vorangeschritten sind, verrät das sympathische Nordlicht bei 3nach9.

Anna von Boetticher

Zu atmen ist der intensivste Instinkt, den wir überhaupt haben - Anna von Boetticher hat die Fähigkeit für 6:12 Minuten unter Wasser die Luft anzuhalten. Die Apnoetaucherin stellt sich regelmäßig enormen körperlichen und mentalen Herausforderungen, ohne technische Hilfsmittel kann sie sich in bis zu 81 Meter Tiefe begeben. Damit zählt sie zu den Weltbesten ihres Sports. Die mehrfache Rekordhalterin gibt ihr Wissen an tauchende Einheiten der Marine weiter und arbeitet mit Spezialkräften der Kampfschwimmer und Minentaucher zusammen. Am faszinierendsten aber empfindet Anna von Boetticher die eigene Suche nach Abenteuern unter Wasser: Eine Qualle, ein einzelner kleiner Fisch, ein Lichtspiel reichen, um sie zu begeistern. Und damit bezaubert sie auch die Zusehenden der ARD-Mediatheksreihe "Waterwoman". In die Oktoberausgabe von 3nach9 bringt sie brandneue Folgen und atemberaubende Erlebnisse mit.

Bjarne Mädel

Trottelig, nervig, kauzig sind die Figuren oft, die Schauspieler Bjarne Mädel verkörpert. Ob als Berthold "Ernie" Heisterkamp in der Comedyserie "Stromberg", Tatortreiniger "Schotty" oder als Kriminalhauptkommissar Sörensen: Der geborene Hamburger überzeugt in jeder Rolle und spielt sich direkt in die Herzen des Publikums. Der 55-Jährige ist auch neben seinem Beruf sehr aktiv: Er ist politisch engagiert, tritt im Musikvideo der Band "Die Ärzte" auf und setzt sich für elektrische Lastenfahrräder in Afrika ein. Wieso Tragik für den Grimme Preisträger und Regisseur auch etwas Komisches haben darf, wie er es heute schafft, weniger selbstkritisch zu sein und welchen Bezug er zum Thema Einsamkeit hat, erzählt Bjarne Mädel bei 3nach9.

Felix Neureuther

Weiße Berge, blauer Himmel, Puderschnee und Après-Ski: Alle Jahre wieder freuen sich Wintersportler auf die Skisaison. Aber darf man heutzutage eigentlich noch guten Gewissens Ski laufen? Dieser Frage ist Felix Neureuther auf den Grund gegangen. Der ehemalige Profisportler und Wintersportexperte im Ersten hat sich intensiv mit den Auswirkungen des Skifahrens auf den Klimawandel beschäftigt. Felix Neureuther selbst steht bereits mit zwei Jahren das erste Mal auf Skiern - und gewinnt sein erstes Rennen nur ein Jahr später. Ein beachtlicher Erfolg, der sich im Verlauf seines weiteren Lebens fortsetzt: Während seiner Sportlerkarriere holt der Sohn der Skifahrlegenden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther insgesamt fünf WM-Medaillen. Ob man seiner Einschätzung nach auch künftig noch Skifahren kann, wie seine Kinder sich auf den Brettern schlagen und ob er sich ein Leben abseits der Berge vorstellen kann, verrät Felix Neureuther bei 3nach9.

Olaf Beck

Olaf Beck ist abgestürzt. Zunächst ist es ein Feierabendbier, um abends besser schlafen zu können. Er arbeitet als erfolgreicher Hotelmanager, immer davon getrieben, sich nicht anmerken zu lassen, wie es ihm wirklich geht. Sein Leben besteht aus Panikattacken, Angststörungen und Übergewicht. Er macht zwei Entzüge in Suchtkliniken, verbringt Wochen in der geschlossenen Abteilung einer Nervenheilanstalt und erhält schließlich die niederschmetternde Diagnose eines Arztes: maximal ein Jahr Lebenserwartung bei gleichem Lebensstil. Olaf Beck will nicht sterben und krempelt sein Leben radikal um. Heute motiviert der Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Gastdozent an der Internationalen Hochschule Bremen andere Menschen, die sich in ähnlich schwieriger Lage befinden, in der er damals war. Er ist sich sicher: Egal, wie tief du fällst, du kannst immer aufstehen!

