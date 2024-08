Leserwahl AUTO Straßenverkehr zum Familienauto des Jahres / Marken-Comeback, Wiederholungs-Sieger und Newcomer

Motor Presse Stuttgart, AUTO STRASSENVERKEHR

Welche Kriterien sind ausschlaggebend, damit ein Modell oder eine Marke bei Leserwahlen gewinnt? Ist es das jeweilige Image, die Attraktivität eines brandneuen Modells, innovative Technologien oder bereits bewiesene Qualitäten in der Praxis? Das Geheimnis des Erfolges ist häufig eine Mischung aus vielen Faktoren. Sicher ist: Bei Familienautos spielen jede Menge Platz für kleine und große Passagiere, ein großzügiger Stauraum, Sicherheit und Fahrkomfort die Hauptrollen. Bereits zum 13. Mal wählten Leserinnen und Leser von AUTO Straßenverkehr ihre Favoriten. Mehr als 11.900 gaben ihre Stimmen ab. Die Ergebnisse werden in der aktuellen Ausgabe 20/2024 präsentiert, die ab heute im Handel und über shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper).

"Die Wahl 'Familienauto des Jahres 2024' fand in drei Preis- mit je drei Unterkategorien per Online-Votum statt. In jeder Kategorie wurden ein Gesamt- und ein Importsieger gekürt. Zur Wahl standen Vans, Kombis und SUV mit mindestens 400 Litern Kofferraumvolumen (laut Herstellerangabe) und einem maximalen Basispreis von 45 000 Euro", sagt Stefan Cerchez, Chefredakteur von AUTO Straßenverkehr. Eine übersichtliche Liste der Sieger findet sich am Ende dieser Pressemitteilung.

Marken-Comeback: Skoda gewinnt die Hälfte aller Auszeichnungen

Nach dem Hyundai-Siegeszug des Vorjahres, hat jetzt Skoda wieder die Nase vorn. Allein der Octavia Combi holt fünf Awards, dazu kommen je zwei Auszeichnungen für die SUV-Modelle Kamiq und Karoq - insgesamt neun Trophäen von 18. Dabei erreicht der Kamiq mit 34,2 Prozent bei den Importmodellen in der Kategorie "Technologie" den höchsten Zustimmungswert überhaupt in der diesjährigen Wahl.

Dacia und Hyundai bestätigen Erfolge aus den vergangenen Jahren

Dacia, dessen Modellprogramm bislang komplett in die Kategorie A (Basispreis bis 25 000 Euro) fällt, holt fast schon traditionell die beiden Awards für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis (Gesamt- und Importwahl), in diesem Jahr mit dem neuen Duster. Der SUV schafft es diesmal auch in der Designwertung aufs Treppchen. Mit Blick auf das letzte Jahr kann Hyundai zumindest zwei der sechs ersten Plätze für den Ioniq 5 wiederholen. Die erneuten Siege in der Subkategorie "Technologie" deuten darauf hin, dass die 800-Volt-Technik in diesem Preissegment nach wie vor ein starkes Kaufargument darstellt. Ein Design-Award für den Bayon als Premiere komplettiert das Ergebnis für Hyundai in diesem Jahr.

Zwei Auszeichnungen für einen Newcomer

Ebenfalls neu in der Riege der beliebtesten Familienautos ist der Alfa Romeo Tonale, er holt in der Kategorie C (zwischen 35 000 und 45 000 Euro Grundpreis) beide Design-Trophäen. Der Italiener tritt den Beweis an, dass sich Familientauglichkeit und ein attraktives Styling in den Augen der Leserinnen und Leser nicht widersprechen. Auf den Plätzen in dieser Kategorie folgen BMW X1, und der Vorjahressieger Hyundai Ioniq 5.

Mit Audi und VW erreichen in diesem Jahr nur zwei einheimische Marken das oberste Treppchen: Audi mit dem Q2 (Technologie Gesamt, Kategorie B) und VW mit dem T-Cross (Technologie Gesamt, Kategorie A).

"Antriebsseitig schafft es ein Elektromodell ganz oben auf das Treppchen, zwei weitere sind zumindest als Plug-in- oder Vollhybrid verfügbar. Das sind Ergebnisse, die auch zur allgemeinen Marktentwicklung passen: Reine Elektromodelle haben es aufgrund ihrer höheren Preise schwerer, zumal es bislang nur wenige erschwingliche E-Kombis oder E-SUV für Familien gibt", so das Fazit von Stefan Cerchez.

Übersicht der Sieger

Kategorie A - Modelle bis 25.000 Euro

Kategorie Design Gesamt: Hyundai Bayon 15,5 %

Kategorie Design Import: Skoda Kamiq 21,7 %

Kategorie Technologie Gesamt: VW T-Cross 23,2 %

Kategorie Technologie Import: Skoda Kamiq 34,2 %

Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis Gesamt: Dacia Duster 29,9 %

Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis Import: Dacia Duster 30,9 %

Kategorie B - Modelle zwischen 25.000 und 35.000 Euro

Kategorie Design Gesamt: Skoda Octavia Combi 9,5 %

Kategorie Design Import: Skoda Octavia Combi 16,5 %

Kategorie Technologie Gesamt: Audi Q2 18,9 %

Kategorie Technologie Import: Skoda Octavia Combi 20,1 %

Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis Gesamt: Skoda Octavia Combi 13,7 %

Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis Import: Skoda Octavia Combi 18,9 %

Kategorie C - Modelle zwischen 35.000 und 45.000 Euro

Kategorie Design Gesamt: Alfa Romeo Tonale 7,3 %

Kategorie Design Import: Alfa Romeo Tonale 12,2 %

Kategorie Technologie Gesamt: Hyundai Ioniq 5 11,2 %

Kategorie Technologie Import: Hyundai Ioniq 5 16,7 %

Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis Gesamt: Skoda Karoq 9,2 %

Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis Import: Skoda Karoq 13,2 %

