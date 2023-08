Motor Presse Stuttgart, AUTO STRASSENVERKEHR

"Familienauto des Jahres": Bei der Leserwahl von AUTO Straßenverkehr liegen die SUV vorne

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Jede Menge Platz für große und kleine Passagiere, ein großzügiger Stauraum, Sicherheit und Fahrkomfort: Bei Familienautos stehen diese Werte im Vordergrund. Doch welche Modelle erfüllen alle Kriterien und überzeugen zudem beim Design, mit ihrer Technologie und beim Preis-Leistungsverhältnis? Diese Frage stellte die Zeitschrift AUTO Straßenverkehr in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal. Bei der großen Leserwahl zum "Familienauto des Jahres" haben mehr als 12.000 Leserinnen und Leser ihre Favoriten gewählt. Die Ergebnisse werden in der aktuellen Ausgabe 20/2023 von AUTO Straßenverkehr vorgestellt, die ab heute im Handel und über shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als ePaper).

Neben den Gewinnern in der Gesamtwertung über alle Fahrzeuge bestimmten die Teilnehmer in ihrem Online-Votum jeweils auch die Erstplatzierten unter den Importfahrzeugen. Eine übersichtliche Liste der Sieger finden Sie auf motorpresse.de

"Bei dieser Leserwahl hat sich gezeigt: Der Wachwechsel vom Kombi zum SUV ist nun fast vollständig vollzogen - Vans oder Hochdachkombis spielen auf den Podestplätzen keine Rolle mehr", sagt Stefan Cerchez, Chefredakteur von AUTO Straßenverkehr. "Berührungsängste bei Elektromodellen sind ebenfalls passé. Dies belegen auch die parallel zur Leserwahl ermittelten Kaufabsichten unserer Leserinnen und Leser. Obwohl Benziner mit 40 Prozent noch klar vorne liegen, können sich 28 Prozent der Befragten mit Kaufabsicht vorstellen, als nächstes ein rein elektrisches Modell oder einen Plug-in-Hybrid zu kaufen."

So wurde gewählt: Insgesamt standen 114 Baureihen in drei Preiskategorien zur Auswahl. "Die Redaktion hat den Katalog samt Preisrahmen vorgegeben, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählten dann nach persönlichen Vorlieben jeweils ihre Favoriten in den Kategorien Design, Technologie und Preis/Leistung", sagt Chefredakteur Stefan Cerchez.

In der Preisgruppe A (bis 25.000 Euro) steht der VW T-Roc in den Kategorien Design und Technologie auf dem ersten Platz, das Preis-Leistungsverhältnis gewinnt der Dacia Duster. Bei den Importmodellen überzeugt der Seat Leon Sportstourer beim Design, der Skoda Kamiq in der Kategorie Technologie und der Dacia Duster erreicht auch hier Platz 1 der Wertung zu Preis/Leistung.

In der Preisgruppe B (25.000 bis 35.000 Euro) kann der Kia Sportage beim Design überzeugen, in Sachen Technologie übernimmt der Audi Q2 die Führung und ein weiterer Kia, der Ceed Sportswagon, gewinnt die Kategorie Preis/Leistung. Bei den Importmodellen gibt ebenfalls Kia den Ton an: Design und Technologie gewinnt der Kia Sportage, Preis/Leistung geht wieder an den Kia Ceed Sportswagon.

In der Preisgruppe C (35.000 bis 45.000 Euro) gibt es nur einen Gewinner: Hyundai Ioniq 5. Erstmals gelingt es einem Modell, alle Wertungen einer Preiskategorie für sich zu entscheiden. "Dies ist umso bemerkenswerter, als dass gerade in diesem Preissegment der Wettbewerb verschiedenster Modelle und Konzepte besonders heftig tobt", so Stefan Cerchez. Neben früheren Seriensiegern aus dem Hause Skoda (Superb, Kodiaq) mussten sich hier auch weitere namhafte Wettbewerber wie Vorjahres-Champion Kia EV6 oder auch das Model Y von Tesla knapp geschlagen geben.

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO STRASSENVERKEHR, übermittelt durch news aktuell