Fabian Dresler übernimmt ab Januar 2026 die Chefredaktion der MOTORRAD-Gruppe

Uwe Seitz wird Geschäftsführer beim IVM Deutschland

Stuttgart (ots)

Uwe Seitz; Chefredakteur der größten Motorrad Medien-Marke Europas, widmet sich nach erfolgreicher Neupositionierung und der digitalen Transformation des Motorrad-Bereichs bei der Motor Presse Stuttgart auf eigenen Wunsch einer bedeutenden neuen Aufgabe. Der 55-Jährige wird zum Jahresanfang 2026 Geschäftsführer beim Industrieverband Motorrad Deutschland. Die Nachfolge von Uwe Seitz übernimmt Fabian Dresler (33), aktuell in leitender Funktion im Testbereich und prägender Gestalter des Transformationsprozesses der MOTORRAD-Gruppe. Im Rahmen seiner neuen Funktion als Chefredakteur wird Fabian Dresler im Motorrad-Bereich den von Uwe Seitz eingeschlagenen Weg fortführen und die strategische Zusammenarbeit mit dem Motorrad-Marktplatz 1000PS vorantreiben, an der die Motor Presse Stuttgart seit 2008 mehrheitlich beteiligt ist. "Uwe Seitz ist eine herausragende Persönlichkeit und ein großartiger Journalist, der in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich die Zukunftsvision der Marke MOTORRAD in Print und digital vorangetrieben hat. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und werden ihm auch weiterhin freundschaftlich verbunden sein", sagt Motor Presse-Geschäftsführer Kay Labinsky. "Ich bedanke mich herzlich bei Uwe Seitz für die sehr gute Zusammenarbeit - ohne ihn wäre die erfolgreiche Neupositionierung der MOTORRAD-Gruppe nicht möglich gewesen." Stefan Karcher, Board Member und Leitung Publishing: "Ich bin überzeugt, dass wir mit Fabian Dresler einen Chefredakteur gefunden haben, der unseren "Ride the Future"-Kurs im Motorrad Bereich fortführt und dabei neue Akzente in unserer Multi-Media Strategie setzen wird."

