mehr-tanken Report September 2024

Kraftstoffpreise - weiterhin deutlicher Rückgang bei Super und Diesel

Die Kraftstoffpreise in Deutschland setzten ihren Abwärtstrend fort. Im September fielen die Preise für Super E5 und Super E10 um jeweils 7,1 Cent pro Liter. Auch der Dieselpreis verzeichnete einen Rückgang von 5 Cent pro Liter. Der durchschnittliche Preis pro Liter Super E5 lag im September bei 1,70 Euro, für Super E10 bei 1,641 Euro und für Diesel bei 1,541 Euro.

Der höchste Preis wurde direkt zu Beginn des Monats verzeichnet, gefolgt von einem stetigen Rückgang mit leichten Schwankungen zur Monatsmitte. Am 12. September wurde mit 1,681 Euro pro Liter E5 der niedrigste Stand des Monats erreicht. Günstig tanken konnte man donnerstags und mittwochs, während sonntags und montags höhere Preise verzeichnet wurden.

Auch auf deutschen Autobahnen sind die Kraftstoffpreise im September wieder gefallen. Super E5 wurde um 8,9 Cent günstiger und lag im Durchschnitt bei 1,877 Euro pro Liter. Die höchsten Preise wurden auf Autobahnen in Sachsen (2,222 EUR) und in Hamburg (2,283 EUR) registriert.

Leicht steigende Preisschwankungen bei Super E5 und E10, Diesel stärker betroffen

Im September schwankten die Preise für Super E5 und E10 im Tagesverlauf im Schnitt zwischen 7,7 und 10,8 Cent pro Liter, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Vormonat darstellt. Diesel verzeichnete hingegen stärkere Preisschwankungen: zwischen 9,6 und 12,5 Cent pro Liter.

Ost-Deutschland tankte auch im September am günstigsten

Der günstige Trend des Vormonats setzte sich im Osten Deutschlands fort. In Berlin lag der Preis bei 1,666 Euro pro Liter Super E5, in Mecklenburg-Vorpommern bei 1,687 Euro und in Brandenburg bei 1,692 Euro. Im Gegensatz dazu waren die Preise im Saarland mit 1,714 Euro, in Thüringen mit 1,715 Euro und in Schleswig-Holstein mit 1,725 Euro am höchsten. Erneut zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Preisen auf Autobahnen und den normalen Tankstellen. In Hamburg stieg diese Differenz für Super E5 im Durchschnitt von 56,7 auf 58 Cent pro Liter.

Das Städte-Ranking: regionale Unterschiede von bis zu 25,5 Cent pro Liter E5

Auch im September 2024 gab es deutliche Preisunterschiede beim Tanken von Super E5 in deutschen Städten. Die höchsten Preise wurden in Konstanz mit 1,909 Euro, in Dormagen mit 1,808 Euro und in Eschweiler im Rheinland mit 1,799 Euro verzeichnet. Die günstigsten Preise fanden sich dagegen in Viersen mit 1,651 Euro, in Kaiserslautern mit 1,653 Euro und in Pforzheim mit 1,654 Euro. Dadurch verringerte sich die Preisspanne zwischen den teuersten und günstigsten Städten um 1 Cent von 26,5 auf 25,5 Cent.

Das Marken-Ranking: ED, Globus und ELAN die günstigsten - Aral, Shell und AGIP ENI die teuersten Marken

Im September gehörten ED mit 1,666 Euro, Globus mit 1,668 Euro und ELAN mit 1,675 Euro zu den günstigsten Marken für einen Liter Super E5. Die teuersten Marken waren Aral mit 1,715 Euro sowie Shell und AGIP ENI mit 1,708 Euro. Der maximale Preisunterschied zwischen den günstigsten und teuersten Marken lag somit bei bis zu 4,9 Cent pro Liter Super E5.

