BookBeat GmbH

BookBeat Gruppe wächst um 13 Prozent, Deutschland ist Wachstumstreiber

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der Hörbuch-Streamingdienst BookBeat steigert seinen Umsatz über alle Märkte im ersten Halbjahr 2026 währungsbereinigt um 13 Prozent (unbereinigt um 11 Prozent). Die Zahl der zahlenden Nutzer*innen ist weiterhin im zweistelligen Prozentbereich gewachsen und überschritt damit im April die Marke von 1,2 Millionen. Am 14. Juni stellte die BookBeat Gruppe zudem einen neuen Rekord bei den Neuanmeldungen auf. Mit 10.931 Personen, die sich für eine Testphase des Dienstes anmeldeten, überschritt das Unternehmen erstmals die Marke von 10.000 Registrierungen an einem einzigen Tag. Darüber hinaus verzeichnete die BookBeat Gruppe in den ersten sechs Monaten die höchsten Werte in der Kundenbindung in der Unternehmensgeschichte, also den bis dahin geringsten Prozentsatz von Nutzer*innen, die ihr Abonnement kündigten. Die deutsche BookBeat GmbH zeigt die stärkste Entwicklung innerhalb der BookBeat Gruppe.

"Wir starten nun in unseren elften Sommer seit unserem Start, und dass wir diesen mit einem neuen Rekord beginnen, zeigt, dass sowohl BookBeat als auch Bücher weiterhin einen maßgeblichen Anteil am Zeitbudget der Menschen ausmachen. Traditionell ist der Sommer unsere stärkste Saison, um neue Zielgruppen zu erreichen und deshalb investieren wir dann auch am meisten. Aber es geht nicht nur darum, neue Nutzer*innen zu gewinnen - wir wollen auch der beste Dienst für diejenigen sein, für die Hörbücher bereits fester Bestandteil des Alltags sind. Deshalb freue ich mich besonders, dass wir in diesem Jahr bisher auch die höchste Kundenbindungsquote in der Geschichte von BookBeat erreicht haben," erläutert Niclas Sandin, CEO der BookBeat Gruppe.

Alle Märkte verzeichneten auch im zweiten Quartal weiterhin ein Wachstum. Wie bereits im ersten Quartal stach Deutschland als der Markt mit der stärksten Performance hervor und konnte den Zuwachs an neuen Nutzer*innen seit Jahresbeginn deutlich steigern. Polen bleibt unterdessen der Markt, der die meisten neuen Nutzer*innen beisteuert, genau wie bereits im Vorjahr.

Ein wesentlicher Treiber für das diesjährige Wachstum waren die starken Programme der Verlagspartner von BookBeat in mehreren Märkten. Ein Beispiel ist "Die Känguru-Rebellion" von Marc-Uwe Kling, eine der meistbeachteten Buchveröffentlichungen des Jahres in Deutschland, für die BookBeat die umfassende Launch-Kampagne leitete. Auf Autor*innen-Ebene haben sich Freida McFadden und Elle Kennedy in mehreren Märkten außergewöhnlich gut geschlagen: Der Hörkonsum ihrer Titel stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 84 Prozent bzw. 214 Prozent.

"Wir wären nichts ohne die starken Veröffentlichungen von Autor*innen und Verlagen. In diesem Frühjahr haben wir viele Beispiele von Büchern gesehen, die über verschiedene Zielgruppen, Kanäle und Formate hinweg ein breites Publikum erreicht haben. In solchen Fällen wollen wir die Besten darin sein, diese kulturellen Ereignisse noch zu verstärken. Die große Markteinführungskampagne, die wir gemeinsam mit Marc-Uwe Kling und seinem Verlag in Deutschland durchgeführt haben, ist ein schönes Beispiel dafür", sagt Niclas Sandin.

Ein weiterer wichtiger Faktor für das Wachstum von BookBeat und die gestiegene Kundenbindungsrate ist die Einführung neuer Funktionalitäten in der App. Im Frühjahr hat BookBeat mehrere neue Features eingeführt, die sich auf die Buchsuche, auf Benutzerfreundlichkeit und Personalisierung konzentrieren.

Trend-Suchanfragen

BookBeat hat eine Funktion eingeführt, die in Echtzeit anzeigt, welche Bücher und Autor*innen derzeit den schnellsten Anstieg bei den Suchanfragen der Nutzer*innen verzeichnen.

KI-gestützte Zusammenfassungen von Rezensionen

BookBeat nutzt jetzt KI, um Millionen von Nutzerrezensionen zu prägnanten Übersichten zusammenzufassen, sodass Nutzer*innen schneller entscheiden können, ob ein spezifisches Hörbuch das Passende für sie ist.

Automatischer Sleep-Timer

Nutzer*innen können nun einen Sleep-Timer voreinstellen, der automatisch genau zu der Zeit startet, zu der sie abends normalerweise ihr Hörbuch vor dem Einschlafen hören.

"Wir entwickeln BookBeat auf der Grundlage davon, wie unsere Nutzer*innen den Dienst tatsächlich nutzen. Jeden Tag erhalten wir Millionen von wertvollen Hinweisen - durch Suchanfragen, Rezensionen, Hörgewohnheiten. Unsere Aufgabe ist es, diese Hinweise in Funktionen umzusetzen, die es einfacher machen, das jeweils individuell passende Hörbuch zu finden und zu genießen. Noch nie gab es so viele Möglichkeiten, Hörbücher zu hören. Die Tatsache, dass wir sowohl die Neukundengewinnung als auch die Kundenbindung bei bestehenden Nutzer*innen stärken, ist ein Beweis dafür, dass wir kontinuierlich weiter den besten digitalen Dienst für Bücher aufbauen", sagt Niclas Sandin.

Original-Content von: BookBeat GmbH, übermittelt durch news aktuell