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Thüringen: Camping wird zum Genusserlebnis

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Erfurt (ots)

Von 24/7-Waldladen bis Frühstücksbox: Drei Beispiele zeigen, wie flexible Selbstversorgung und Thüringer Genussangebote das Reiseerlebnis bereichern.

Camping steht für Unabhängigkeit, Naturerlebnis und flexible Reisegestaltung. Gleichzeitig verändert sich das Reiseverhalten: Gäste möchten Regionen nicht nur erleben, sondern auch schmecken und das möglichst unkompliziert. Camping- und Stellplätze in Thüringen reagieren darauf mit neuen Versorgungslösungen. Sie bringen regionale Produkte direkt zu den Gästen oder machen sie jederzeit zugänglich, unabhängig von Öffnungs- und Ankunftszeiten.

Drei Beispiele aus Thüringen zeigen, wie sich Genuss und Selbstversorgung vor Ort ergänzen:

NaturCamp Lenkgrund: Digitaler Waldladen

Eingebettet in die waldreiche Umgebung am Rennsteig nahe Ilmenau bietet das NaturCamp Lenkgrund Raum für naturnahe Auszeiten, vom klassischen Zeltplatz bis zum gemütlichen Tiny House. Die Versorgung ist dabei bewusst Teil des Übernachtungskonzepts.

Der "Waldladen" auf dem Gelände ist rund um die Uhr geöffnet und versorgt Gäste genau dann, wenn sie es brauchen - etwa nach später Ankunft oder einem langen Tag in der Natur. Das Angebot reicht von herzhaften und süßen Spezialitäten, Handgemachtem und Souvenirs aus der Region über Campingausrüstung bis hin zu Kleidung für jedes Wetter. Zugang und Bezahlung erfolgen unkompliziert digital über die App "Lokbest".

www.naturcamp-lenkgrund.de

WOMO Bahnhof Friedrichroda: Vom Regiomat zur Manufaktur

Am Rand des heilklimatischen Kurortes Friedrichroda verbindet der Wohnmobilbahnhof eine moderne Stellplatzinfrastruktur mit einem spürbaren Bezug zur Region. Die Lage ermöglicht kurze Wege in den Ort und gleichzeitig den Zugang zur Thüringer Waldrandroute.

Zentrales Element ist der bewusst zweigeteilte Regioshop: Ein 24/7 zugänglicher Automatenbereich - betrieben in Kooperation mit der nahegelegenen Agrargenossenschaft - sichert die Versorgung zu jeder Tageszeit. Das Angebot des "Regiomat" reicht von Thüringer Wurst- und Grillspezialitäten über küchenfertige Gerichte im Glas wie Gulasch oder Rouladen bis hin zu Eiern, Nudeln, Eierlikör und regionalem Bier.

Ergänzt wird dies durch einen betreuten Verkaufsbereich in der Rezeption, der gezielt auf ausgewählte Manufakturprodukte und Beratung setzt. Hier finden sich unter anderem Gin aus Weimar, Bier aus Erfurt, traditionell hergestellter Senf, Bioland-zertifizierter Honig aus Finsterbergen sowie Schokoladenspezialitäten aus Waltershausen und weitere handgefertigte Produkte aus Thüringen. Auch Bekleidung regionaler Anbieter ist Teil des Sortiments, darunter funktionale Produkte der Thüringer Marke OtKu´thür von Wandersocken bis zu originellen Bratwurstshirts und stilvollen Holzfasershirts.

Die Auszeichnung bei der diesjährigen Stellplatzwahl des Fachmagazins promobil unterstreicht die Qualität des Angebots. Der Wohnmobilbahnhof zählt in seiner Kategorie zu den Top 5 und ist damit einer der wenigen prämierten Standorte aus Thüringen.

www.womo-bahnhof-friedrichroda.de

Tiny House Hotel Wiesenglück: Rückzugsort im Eichsfeld

In direkter Nähe zum Vitalpark in Heilbad Heiligenstadt liegt das Tiny House Hotel Wiesenglück - ein kleines Ensemble aus acht Häusern, die Privatsphäre mit Komfort verbinden. Ausgestattet teils mit eigener Sauna oder Whirlpool, bieten sie einen ruhigen Rückzugsort. Hier steht ein anderes Versorgungsmodell im Mittelpunkt: Statt selbst einzukaufen, wählen Gäste per QR-Code Frühstücks- oder Grillboxen, die direkt zur Unterkunft geliefert werden.

Die Boxen werden in Zusammenarbeit mit einem regionalen Partner zusammengestellt und orientieren sich bewusst an saisonalen Verfügbarkeiten. Eine typische Frühstücksbox enthält frische Backwaren, Milch, Eier, Wurst- und Käseprodukte, Marmelade, Honig sowie Obst - ergänzt je nach Auswahl um Joghurt oder süße Spezialitäten. Rund 80 Prozent der enthaltenen Lebensmittel stammen aus der Region, darunter Produkte von lokalen Bäckereien, landwirtschaftlichen Betrieben und kleineren Manufakturen.

Das Angebot ermöglicht Gästen einen unkomplizierten Zugang zu regionaler Qualität und stärkt gleichzeitig die Wertschöpfung vor Ort.

www.wiesenglueck.de

Camping als Zugang zur Region

Die Beispiele verdeutlichen eine Entwicklung, die über Thüringen hinaus an Bedeutung gewinnt. Camping entwickelt sich stetig weiter: vom reinen Übernachten hin zu einer Reiseform, bei der Versorgung, Erlebnis und regionale Identität eng miteinander verbunden sind. Angebote wie digitale Läden, Automatenlösungen oder kuratierte Produktboxen schaffen neue Zugänge zu regionaler Kulinarik, unabhängig von Infrastruktur und Tageszeit.

Für Thüringen ergibt sich daraus die Chance, seine landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkte unmittelbar in das touristische Erlebnis einzubinden. Gäste lernen die Region nicht nur über Landschaft und Orte kennen, sondern auch über das, was auf den Teller kommt.

Weitere Informationen zu Campingmöglichkeiten in Thüringen: camping.thueringen-entdecken.de

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