Profi-Fußballerin zu WM-Aus: Die deutsche Liga muss attraktiver werden

Nach dem WM-Aus haben wir uns mit der Profifußballerin und Wettbasis-Expertin Eunice Beckmann über die Arbeitsverhältnisse im deutschen Frauenfußball unterhalten. Sie ist nicht die erste Spielerin, die fordert, die Liga muss professionalisiert werden: Bedingungen müssen optimiert, Gehälter angepasst und das Training hochwertiger werden.

"Es sind tatsächlich nur Wolfsburg und Bayern, die erfolgreich sind. [...] Ich finde, die Bundesliga ist stehen geblieben im Vergleich zu anderen Ligen", sagt Beckmann. Die englische Fußballspielerin Lianne Sanderson bestätigt: "In der deutschen Bundesliga ist der Wettbewerb nicht sehr groß - und war es auch nie."

Der Frauenfußball wird in Deutschland nicht genug vermarktet

Wo liegt das Problem? Laut Beckmann daran, dass der Frauenfußball in Deutschland nicht genug vermarktet wird: "Bestes Beispiel für mich ist immer noch die englische Liga, was sich da getan hat in den letzten Jahren. Es wird immer interessanter für internationale Spielerinnen, natürlich auch für deutsche Spielerinnen, ins Ausland zu gehen.

Und weiter: "Wenn man qualitativ für Bedingungen sorgen könnte, dass man auf höchstem Niveau trainieren kann, dann glaube ich, dass man die deutsche Liga nochmal um einiges hochschrauben könnte."

Das gesamte Interview: https://www.wettbasis.com/sportwetten-news/status-frauen-bundesliga-beckmann.

