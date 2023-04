Vennskap

Grill-Saison 2023: Nachhaltig, sauber, umweltschonend und mit neuen Funktionen am ersten steckbaren Gasgrill der Welt

Hände weg vom Einmalgrill: Langlebiger SKOTTI ermöglicht umweltschonendes Grillen

Neue Fettauffangschale im SKOTTI sorgt für leichtere Reinigung und schonendes Grillen auf allen Böden

Bisherige SKOTTIs können umgerüstet werden

Optimierter Korpus schafft eine gleichmäßige Auflagefläche auch für große Planchas, Woks, Pfannen u.ä. und schont den Gasverbrauch

Nach mehr als vier erfolgreichen Jahren am Markt hat das Team hinter SKOTTI, dem ersten steckbaren Gasgrill der Welt, das Produkt-Design überarbeitet: Künftig ist der mobile Gasgrill mit einer Fettauffangschale (SKOTTI POOL) statt mit dem bisherigen planen Bodenblech ausgestattet. Diese verhindert nicht nur zuverlässiger als bisher, dass beim Grillen Fett auf den Untergrund tropft, sondern erleichtert nach der Mahlzeit auch die Reinigung. Dazu sollte die Schale vor dem Gasgrillen mit etwas Wasser befüllt werden - oder mit Sand bei einem Holzfeuer im SKOTTI-Korpus. Zusätzlich sind die Seitenkanten des Korpus gleichmäßig leicht erhöht worden, so dass der Grill nun eine gleichmäßige Auflagefläche auch für große Planchas, Woks, Pfannen oder Töpfe hat - ein enormer Funktionsgewinn. Die erhöhten Seitenteile sorgen zudem für einen sparsameren Gasverbrauch beim Grillen, da sie bei aufgelegtem Deckel die Durchlüftung des heißen Grills reduzieren. Der neue SKOTTI liefert also mehr Funktionalität, und das bei fast identischem Packmaß.

"Die neue Fettauffangschale war ein Wunsch vieler Kunden. Sie passt auch in den herkömmlichen SKOTTI und ist separat erhältlich. So können all diejenigen, die schon einen SKOTTI besitzen, ihr Modell ohne großen Aufwand aufrüsten", erklärt der Erfinder des prämierten Grills Christian Battel. "Wer seinen SKOTTI gut behandelt, wird darin einen Begleiter für das ganze Leben haben und muss nur hin und wieder in eine volle Gaskartusche und einen neuen Spülschwamm investieren."

SKOTTI wurde 2018 von Christian Battel erfunden und auf den Markt gebracht. Er besteht aus acht Edelstahlteilen und einem Gasschlauch, wiegt nur 3kg, lässt sich ohne Werkzeug zusammenstecken und passt flach in jeden Wanderrucksack oder Kofferraum, auf jeden Gepäckträger, Stadtbalkon und jede Picknickdecke. 2019 wurde SKOTTI mit dem Red Dot Award in der Kategorie Product Design für Gestaltung, Multifunktionalität, Stecksystem und die Innovation eines leichten, portablen und dennoch hochwertigen Grills ausgezeichnet. An SKOTTI kann jede weltweit handelsübliche Camping-Gaskartusche mit einem Propan/Butan-Gasgemisch EN 417 in zulässigen Schraubkartuschen (7/16 x 28 UNEF-Gewinde) angeschlossen werden, mit dem passenden Adapter funktioniert der Betrieb auch an einer großen Propangasflasche. Lässt man beim Aufbau Brennerrohr und Abstrahlblech beiseite, kann SKOTTI auch mit Kohle eingeheizt oder der Korpus als Feuerschale genutzt werden. Außerhalb von Deutschland ist SKOTTI inzwischen in vielen europäischen Ländern sowie in den USA erhältlich.

Grill und Zubehör sind unter www.skotti-grill.eu erhältlich, der Grill kostet EUR 179,-.

