Swiss Gold Bank Sarl: Den Goldmarkt richtig einschätzen können

Viele reden über Gold und dessen Entwicklung, aber nur wenige sind in der Lage, durch technische Analyse den Goldmarkt richtig einzuschätzen und daraus gewinnbringende Schlüsse zu ziehen. Die Markt-Experten der Swiss Gold Bank Sarl (Bank Métaux Précieux) haben sich über Jahre einen exzellenten Ruf bei der Analyse und Interpretation der Entwicklungen im Gold-Markt gemacht, weil sie befähigt sind, Chart-Technik und ökonomische Prognosen so zu verbinden, dass die Ergebnisse zu herausragenden Investmentergebnissen führen. Und davon profitieren die Kunden, die dem Rat und der Expertise der Edelmetall-Experten seit vielen Jahren vertrauen. Kunden, die aus ganz Europa und dem Rest der Welt in Bangui oder der Pariser Dependance die Edelmetall-Depotstelle des Unternehmens nutzen. Dabei werden sie von den erfahrenen Goldmarkt-Profis der Swiss Gold Bank beraten, um die verschiedenen Edelmetallmärkte gewinnbringend zu explorieren und die richtigen Anlageentscheidungen zu fällen.

Gold ist nicht nur ein Jahrtausende altes Edelmetall mit unschätzbarer Bedeutung für Wirtschaft und Finanzen, sondern vor allem ein Indikator für das, was in der Zukunft in der Welt passieren wird. Wer also den Einfluss vom Gold auf ökonomische Entwicklungen richtig interpretieren kann, der ist klar im Vorteil denjenigen gegenüber, die Gold lediglich als Portfolio-Absicherung und als schmückendes Beiwerk sehen. Denn die erfolgreiche Gold-Spekulation, mit der sich die Spezialisten der Swiss Gold Bank einen Namen gemacht haben, lebt von kurzfristigen Analysen und der richtigen charttechnischen Interpretation. Wenn man diese interpretatorischen Fähigkeiten mitbringt, kann man den Goldmarkt vielseitig nutzen - und eine Menge Geld verdienen. Auf diese Erfahrungswerte vertrauen die Kundenberater der Swiss Gold Bank, wenn sie die Depots ihrer internationalen Kunden verwalten. Sie sind sich dabei ihrer großen Verantwortung bewusst, die mit dem vertrauensvollen Umgang von Kundengeldern einhergeht. Die Charttechnik zur richtigen Einschätzung des Goldmarktes ist dabei ein wichtiger Bestandteil, der über Erfolg und Misserfolg bei den Anlagen entscheidet. Deshalb gehören Mutmaßungen und Hypothesen nicht zum "Handwerkszeug" der Experten, sondern ausschließlich Fakten, die man aus Charttechnik und tagesaktuellen Informationen herauslesen und nutzen kann.

Seit Mitte Juni dieses Jahres kann man den Ausbruch beim Trendverlauf im Gold aus den Charts herauslesen. Gold, welches weltweit in einer Größenordnung von ca. 170.000 Tonnen gefördert wurde und dessen Ressourcen begrenzt sind. Der Siegeszug des gelben Edelmetalls ist also ungebrochen (tagesaktueller Wert 1.483 US$) und 1.550 US$ pro Feinunze liegen in den nächsten 6 Monaten im Bereich des Möglichen. Die Notenbanken decken sich weiter mit Gold ein, um ein Gegengewicht zu neuer Papiergeldausgabe zu haben. Die Vorkommen sind aber nicht unendlich, so dass der Goldpreis mindestens stabil, andernfalls weiter steigend ist. Auch die deutsche Bundesbank kauft Gold an, um die Reserven von etwa 3.400 Tonnen aufzustocken. Man will auf Nummer sicher gehen, wenn der Euro die Erwartungen weiter enttäuscht.

Zu den Empfehlungen des Experten-Teams von Swiss Gold Bank Sarl gehören neben physischen Goldkäufen auch die Anteilsscheine der Goldminen. Ein Blick auf die Goldminen-Aktien und den NYSE Arca Gold Bugs Index zeigt einen deutlichen Anstieg seit geraumer Zeit. Das rechtzeitige Erkennen dieser Entwicklung ermöglicht es den Experten mittels Chartanalyse und fundierter Einschätzung der globalen Märkte auf einen steigenden Trend zu setzen. Die Kursrallye begann vor 3 Monaten und der Anstieg um fast 60 Prozent belohnte diejenigen Investoren, die diese Prognosen richtig eingeschätzt haben. Feste steht: Das von vielen als "Krisenwährung" bezeichnete Gold ist deutlich im Aufwärtstrend begriffen, welcher nach Meinung der Edelmetallspezialisten auch noch länger anhält.

