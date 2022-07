Doemens Academy GmbH

Das Gesamtpaket entscheidet: 7. Weltmeisterschaft der Biersommeliers in München

Gräfelfing (ots)

Sie sind wertvolle Botschafter, sie zelebrieren Bier, sie leben und lieben Bier: Biersommeliers haben in den letzten Jahren einen enorm wichtigen Beitrag für das Kulturgut Bier geleistet und Bier die Wertigkeit verliehen, die es verdient. Sie sind in der Braubranche etabliert und in verschiedensten Bereichen ist ihr vielseitiges Wissen gefragt.

Die Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten eines Biersommeliers sind enorm - sie werden alle zwei Jahre bei der Weltmeisterschaft der Biersommeliers für den besten Teilnehmer mit dem Championstitel belohnt. Am 11. September 2022 wird in München im Vorfeld der "drinktec" zum siebten Mal der beste Biersommelier der Welt aus 81 Teilnehmern, die bereits meist in nationalen Ausscheidungen ihr Können unter Beweis gestellt haben, ermittelt. Die Teilnehmer kommen dieses Mal aus 18 Nationen und von vier Kontinenten.

Das Know-how der Teilnehmer wird bei der Weltmeisterschaft in verschiedenen Durchläufen geprüft und bewertet. In den Vorrunden werden sowohl theoretische Grundlagen rund ums Bier als auch sensorische Fähigkeiten in Bierstil- und Flavour-Tests benötigt, um sich für das Finale zu qualifizieren.

Im Finale am 11. September 2022 (öffentlich, ab 15.00 Uhr) auf dem Münchner Messegelände ist dann sowohl Sensorik und Wissen als auch die nötige Performance auf der Bühne bei der Bierpräsentation gefragt. Die acht besten Teilnehmer treten im öffentlichen Finale vor einer hochkarätig besetzten Jury, den Zuschauern im Saal und im Live-Stream (Facebook) an. Dabei müssen sie ein ihnen vorher unbekanntes Bier präsentieren. Derjenige, der die Botschaft von Bierkultur und deren Vielfalt am besten vermittelt, wird zum Sieger und somit neuen Weltmeister der Biersommeliers gekrönt.

"Die Leistungsdichte im internationalen Teilnehmerfeld ist enorm, es wird eine sehr enge Ausscheidung, Nuancen werden entscheiden", betont Dr. Michael Zepf, Leiter der Doemens Genussakademie und Verantwortlicher für die Weltmeisterschaft der Biersommeliers.

Original-Content von: Doemens Academy GmbH, übermittelt durch news aktuell