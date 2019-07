Doemens Academy GmbH

Auf der Suche nach dem besten Biersommelier der Welt

Am 27.09.2019 findet die Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier in Rimini statt. Bei dem von der Doemens Akademie veranstalteten Wettbewerb werden 80 Biersommeliers aus 18 Nationen antreten. Darunter sind 15 deutsche Teilnehmer. In verschiedenen Wettbewerbsrunden und im anschließenden Finale stellen die Biersommeliers ihre Fähigkeiten in den Bereichen Fachwissen, Sensorik und Bierpräsentation unter Beweis. Eine hochkarätig, international besetzte Jury entscheidet schließlich, wer der sechste Weltmeister der Sommeliers für Bier wird.

Der Biersommelier hat sich seit einigen Jahren in der Braubranche etabliert und sich auch schon über die Fachkreise hinweg einen Namen gemacht. Die besonderen Fähigkeiten werden seit 2009 in Form einer Weltmeisterschaft gewürdigt. Alle zwei Jahre findet sie an wechselnden Austragungsorten statt, veranstaltet und durchgeführt von der Doemens Akademie. Auch 2019 wird wieder der Champion aus den Reihen der weltweit über 5000 Biersommeliers gesucht, diesmal in Rimini. "Die Biersommelier-Bewegung boomt in Italien und alle Bierenthusiasten sind mit viel Herzblut dabei, das Image und das Wissen über Bier voranzubringen. Wir sind sehr froh, dass wir in diesem Jahr die Weltmeisterschaft in Italien austragen können und in Rimini mit dem Grand Hotel eine tolle Location gefunden haben", berichtet Dr. Michael Zepf, Geschäftsbereichsleiter der Doemens Genussakademie sowie Verantwortlicher für die Organisation und Durchführung der Weltmeisterschaft. Die 15 deutschen Teilnehmer, die sich auf nationaler Ebene in einer Meisterschaft qualifizieren mussten, bereiten sich gemeinsam als Nationalmannschaft auf ihren Auftritt in Rimini vor. In Trainingslagern schärften sie sowohl ihre sensorischen Fähigkeiten als auch ihre Präsentationskünste. Denn diese Fähigkeiten sind Ende September gefragt. Unterstützt wird die Weltmeisterschaft durch die beiden Hauptsponsoren drinktec (Messe München) und die Barth-Haas Group sowie sieben weitere Sponsoren.

