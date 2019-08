Vista Holding Group AG

Vista Holding Group mit planmäßigem Börsengang im 4. Quartal 2019

Die Weichen für die Erstnotierung der Aktien der Schweizer Vista Holding Group AG wurden bereits vor längerer Zeit gestellt. Nun ist es amtlich: Der eidgenössische Mischkonzern, dessen vorbörsliche Aktien vor allem in den USA großen Anklang gefunden und dort zu einer zweifachen Überzeichnung geführt haben, wird seinen Going Public-Prozess planmäßig mit der ersten Notierung an der SIX Swiss Exchange im Zeitraum zwischen dem 14.-22. November abschließen. Karl-Heinrich Gasser, Verwaltungsrat der Vista Holding Group dazu: "Wir sind stolz darauf, die Vorbereitungen zum Börsengang rechtzeitig abgeschlossen zu haben und rechnen nun mit signifikanten Kursentwicklungen, die zusätzlich durch das Übernahme-Interesse eines amerikanischen Konzerns befeuert werden dürften."

Die globale Expansion mit dem Fokus auf internationale Märkte hat der Vista Holding Group weit über die Grenzen Europas hinaus die Türen für vielversprechende Geschäftsbeziehungen geöffnet.

Partnerschaftliche Gespräche in Asien und Amerika zur Nutzung eines gemeinschaftlichen LNG-Vertriebsnetzes und zum Ausbau der Standorte für Lagerterminals von flüssigem LNG-Gas, haben das Interesse an dem Schweizer Unternehmen geweckt. Darüber hinaus liegen die Schwerpunkte des operativen Geschäftes im Bereich erneuerbare Energien (Flüssiggas), Real Estate Business (Immobilien) und Telekommunikation. Diese wurden von der Unternehmensführung schon vor Jahren sorgfältig ausgewählt und entwickeln sich mehr und mehr zu gewinnbringenden Assets, die den Wert des gesamten Konzerns in den letzten Jahren deutlich gesteigert haben. Nachdem sich verschiedene "global player" für eine Kooperation mit der Vista Holding Group interessiert hatten, gab es bereits vor einigen Wochen den Kontakt zu einem US-Konzern, der sein Interesse an einer Übernahme des Schweizer Unternehmens bekundet hatte. Nun wurden diese Gespräche in der Zwischenzeit vertieft und es sieht so aus, als würde der amerikanische Groß-Investor sein Vorhaben kurzfristig in die Tat umsetzen wollen. Aus diesem Grund wurde dem Schweizer Management ein klar definiertes Übernahme-Angebot vorgelegt. Darüber zu befinden ist nun Aufgabe des Verwaltungsrates, der sich folgendermaßen geäußert hat: "Es gibt ernsthafte Gespräche zwischen uns und einem namhaften Unternehmen aus den USA, welches so bald als möglich den Zusammenschluss beider Unternehmen bekannt geben will. Allein die Höhe des Übernahmepreises entscheidet, ob und wie schnell Vollzug vermeldet werden kann."

Die geplante Fusion soll noch in diesem Jahr abgeschlossen sein, dann bedeutet dies für die Kursentwicklung der Aktien der Vista Holding Group AG einen garantierten Kurssprung, der den Aktionären erhebliche Gewinne einbringen dürfte, da der Übernahmekandidat eine Aktienmehrheit zur Stimmmehrheit benötigt. Andererseits könnte es auch passieren, dass die amerikanische Gesellschaft den Aktionären ein Angebot zum Kauf ihrer vorbörslichen Wertpapiere machen wird. Nur ein attraktiver Kaufpreis, der weit über dem vorbörslichen Zeichnungspreis liegen wird, ist als Argument stark genug, damit die Aktionäre ihre Anteilsscheine vor der Erstnotierung abgeben. In jedem Fall werden all diejenigen bei diesem "big deal" lukrativ mitverdienen, die sich rechtzeitig mit vorbörslichen Aktien des Schweizer Emittenten eingedeckt haben. Noch gibt es ausreichend Gelegenheit, sich am finanziellen als auch wirtschaftlichen Erfolg der Vista Holding Group zu beteiligen. Interessenten finden alle relevanten Informationen dazu unter: www.vistainvestment.money

