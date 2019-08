Vista Holding Group AG

Vista Holding Group veräußert Bürokomplex in Oslo mit Gewinn

Gerade in Niedrigzinszeiten gelten Immobilien als sicheres und wertbeständiges Investment, das zudem noch Renditen verspricht. Draghis Währungspolitik der letzten Jahre führte allerdings zu einer preistreibenden Hausse am Markt für Wohnimmobilien. Damit verbinden sich für die Anleger schrumpfende Renditen. Gewerbeimmobilien werden dabei häufig unterschätzt. Auf bedeutend preiswerterem Niveau bieten sie noch einen Weg aus der Nullzinsfalle.

Mit dem gewinnbringenden Verkauf eines Bürokomplexes von 15 000 Quadratmetern in Oslo vor wenigen Tagen schreibt die Vista Holding Group AG ihre Erfolgsgeschichte fort und stellt damit die Tragfähigkeit ihres Konzepts unter Beweis.

Bei Investitionsabsichten haben die wenigsten Privatanleger Gewerbeimmobilien auf dem Schirm und wähnen den Markt fest in der Hand professioneller Immobilienunternehmer und institutioneller Investoren. Immobilienprofis schätzen die hohe Sicherheit, kombiniert mit guten Renditen und vergleichsweise geringem Verwaltungsaufwand. Kaufpreise für Wohnimmobilien haben sich mittlerweile in Top-Lagen beim 25 bis 30-fachen der erzielbaren Jahresmieten eingependelt. Gewerbeobjekte hingegen, wie Baumärkte, Fachmarktzentren oder Shopping Malls werden schon für acht Jahresmieten gehandelt. Entsprechend positiv zeigen sich in diesem Asset die Auswirkungen auf die Rendite.

Die Vista Holding Group AG erzielt beachtliche Erfolge mit Kauf und Entwicklung von B-Lagen im Umfeld städtischer Großräume. Nachdem sich städtische A-Lagen vielerorts stark verteuern, investiert das Schweizer Unternehmen in B-Lagen im großstädtischen und mittelstädtischen Umfeld. Nach Ankauf und Entwicklung können diese gewinnbringend weiter veräußert werden. So wurde im eine Million Einwohner zählenden Ballungsraum Oslo ein in die Jahre gekommenes Einkaufszentrum denkmalgerecht saniert. In der von Kunden als angenehm empfundenen Altbau-Immobilie begrüßen nun sowohl alte als auch neue Geschäfte ihre Kunden. Anfang August hatten die Schweizer einen weiteren Immobilienkomplex in der norwegischen Hauptstadt übernommen. Auch diese 25.000 Quadratmeter im Stadtteil Tøyen mit Supermärkten und Gewerbe als Mieter will die Investmentgesellschaft entwickeln.

Das Unternehmen verfügt nach dem jüngsten Verkauf weiterhin über knapp 900.000 Quadratmeter an Büro- und Gewerbeimmobilien in ganz Europa. Immobilien mit entsprechenden Wertsteigerungspotenzialen finden sich neben Standorten in Deutschland auch in Barcelona, Kopenhagen, Madrid, Mailand, Paris und Stockholm. Das 1984 gegründete schweizerische Traditionshaus ist in fünf verschiedenen Ländern tätig.

Voraussichtlich können im laufenden Jahr bis zu sagenhaften 9 Prozent an die Anleger ausgeschüttet werden . Das Ergebnis wird im hohen sechsstelligen Bereich erwartet. Analysten waren bisher von einem Nachsteuergewinn im unteren sechsstelligen Bereich ausgegangen.

Die Verankerung auf mehreren Standbeinen macht das Züricher Investmenthaus dabei besonders krisensicher und sehr renditestark. Neben dem Immobiliensektor engagieren sich die Schweizer im Zukunftsmarkt der erneuerbaren Energien und erzielen Einnahmen im anstehenden Markt mit LNG (verflüssigtem Naturgas). Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum führen aller Voraussicht nach zu einem steigenden Energiebedarf. Experten rechnen hier mit einem Milliardengeschäft. Die Vista Holding Group AG engagiert sich durch mittelbare Investments in die LNG-Infrastruktur. Mittelfristig ist dadurch mit einem Anstieg der LNG-Preise zu rechnen, die dann zusätzlich zur Rendite beitragen.

Mitte Juli hatte in den USA die Nachfrage nach Anteilen der Vista Holding Group für erhebliche Aufmerksamkeit gesorgt. Der Schweizer Multikonzern konnte dort eine Vielzahl an Interessenten für die Ausgabe konzerneigener Wertpapiere gewinnen. Das komplette vorbörsliche Aktien-Angebot für den amerikanischen Markt war nach kurzer Zeit so stark nachgefragt, dass es mittlerweile doppelt überzeichnet ist. Damit erhalten nur einige wenige der Interessenten die begehrten Wertpapiere: Wie das Schweizer Unternehmen mitteilt, interessiert sich ein US-Großunternehmen für eine Übernahme der Vista Holding Group. Erste Gespräche hierzu sollen vielversprechend verlaufen sein. Karl-Heinrich Gasser, Verwaltungsrat der Vista Holding Group, kommentiert die Sondierungsgespräche mit den Worten: "Die Amerikaner haben bereits früh erkannt, welches Potenzial in unserem Unternehmen steckt und möchten gerne Kompetenz, Finanzkraft und Marktpotentiale innerhalb eines gemeinsamen Unternehmens bündeln."

