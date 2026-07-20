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Internet-Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg gewinnt 5.000 Euro monatlich, zehn Jahre lang bei GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance

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München (ots)

Ein GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus dem Landkreis Rottweil/Baden-Württemberg kann sich die nächsten zehn Jahre über Zahlungseingänge von monatlich 5.000 Euro aufs Konto freuen.

Bei der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance sicherte er sich seinen attraktiven Gewinn in Gewinnklasse 2. Der Spielauftrag wurde im Internet auf lotto-bw.de für die Teilnahme an LOTTO 6aus49, Spiel 77, SUPER 6, GlücksSpirale und die Zusatzlotterie Sieger-Chance abgegeben. Die Laufzeit des Spielauftrags endet erst am 29. August. Weitere Gewinne sind deshalb nicht ausgeschlossen.

Bei der Ziehung am 18. Juli 2026 stimmten die sechs Endziffern der Losnummer seines Spielauftrags mit der gezogenen sechsstelligen Gewinnzahl 365554 überein.

Der Gewinner kann sich statt der monatlichen Zahlungen auch für eine Einmalzahlung in Höhe des Gesamtwerts von 600.000 Euro entscheiden.

Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro gingen bei der Sieger-Chance am Samstag nach Berlin und Rheinland-Pfalz.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.

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