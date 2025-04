LOTTO Bayern

Bester Croupier Deutschlands kommt aus der Spielbank Baden-Baden - Temin Joguncic ist Sieger der German Dealer Championship 2025

Die Spielbank Bad Wiessee war vom 1. bis 3. April 2025 Schauplatz der dritten German Dealer Championship, bei der 22 Croupièren und Croupiers aus 11 Bundesländern um den Titel des besten Dealers Deutschlands kämpften. Gestern Abend wurden nach einem spannenden Finale die Sieger gekürt. Der Gewinner des diesjährigen Turniers ist Temin Joguncic und kommt aus der Spielbank Baden-Baden in Baden-Württemberg.

In zwei Hauptkategorien und fünf Nebenkategorien mussten die Teilnehmer ihr Geschick und ihre Fachkenntnisse unter Beweis stellen. Bei dem Hauptevent mit American Roulette und Black Jack wurden die Kriterien Gastfreundlichkeit, technische Fertigkeit und Spielkontrolle bewertet. Hier konnte Temin Joguncic gewinnen. "Ich danke allen, die mich unterstützt haben. Ich habe viel trainiert und freue mich wahnsinnig, dass ich den Pokal heute wieder mit nach Haus nehmen darf. Die Konkurrenz war sehr stark. Ich bin überglücklich!", jubelte der glückliche Gewinner, der seinen Titel verteidigen konnte, und streckte stolz den Pokal, der ihm vom Vizepräsidenten der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, Joachim Buchwieser, überreicht wurde, in die Höhe.

"Ich gratuliere dem Gewinner ganz herzlich! Die German Dealer Championship ist ein Event, das die hervorragende Arbeit unserer Croupièren und Croupiers würdigt und in den Mittelpunkt stellt. Sie ist eine ausgezeichnete Möglichkeit die Besten aus ganz Deutschland, deren Professionalität, Hingabe und Freude am Beruf entscheidend für den Erfolg unserer Spielbanken sind, zusammenzubringen", erklärt Joachim Buchwieser. "Wir sind auch sehr stolz auf unsere bayerischen Croupièren und Croupiers, die jeden Tag ausgezeichnete Arbeit leisten und für unsere Besucher den Spielbankbesuch zum Casino-Erlebnis machen", fügt er hinzu. "Wir wünschen dem Gewinner viel Erfolg bei der European Dealer Championship!"

Der zweite Platz ging an Robin Stepanek aus der Spielbank Stuttgart in Baden-Württemberg. "Den zweiten Platz zu gewinnen und den Erfolg vom letzten Jahr zu wiederholen, macht mich sehr stolz. Ich freue mich riesig, wieder bei den European Dealer Championship antreten zu dürfen. Es waren so viele gute Kolleginnen und Kollegen am Start", so Robin Stepanek sichtlich gerührt.

Er darf nun zusammen mit dem Sieger Temin Joguncic bei der European Dealer Championship 2025, die vom 16. - 18. Juni 2025 im Casino Bregenz stattfinden wird, antreten und Deutschland auf europäischer Ebene vertreten.

In den 5 Side-Events (Best Chipper, Best Mathematician, Best Cutting Chips, Best Pushing Stacks und Best Card Handler) wurden die Fingerfertigkeit und das mathematische Können aller Teilnehmer geprüft.

Hier siegten:

Best Chipper: Thomas Patti - Saarland Spielbanken

(auf Zeit Chips nach Farben sortieren und in 20er Blocks stapeln)

Best Cutting Chips: Jun Kimura - Merkur Spielbanken Sachsen-Anhalt

(auf Zeit Chips nach Vorgabe umsortieren)

Best Pushing Stacks: Temin Joguncic - Baden-Württembergische Spielbanken

(auf Zeit Chips in 20er Blocks an bestimmte Position über den Roulettetisch schieben)

Best Card Handler: Ilija Kostov - Spielbanken Niedersachsen

(auf Zeit Karten am Black Jack Tisch ausgeben, legen und wegnehmen)

Best Mathematician: Temin Joguncic - Baden-Württembergische Spielbanken

(auf Zeit korrektes Berechnen von Auszahlungen am Roulette-Tisch)

