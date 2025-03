LOTTO Bayern

German Dealer Championship 2025 in der Spielbank Bad Wiessee

Wer ist die beste Croupière oder der beste Croupier Deutschlands?

Wir laden Sie herzlich zur German Dealer Championship 2025 in die Spielbank Bad Wiessee ein. Vom 2. bis 3. April 2025 werden in der Spielbank Bad Wiessee die besten Croupièren / die besten Croupiers Deutschlands ermittelt. Nach der Qualifikation in den regionalen Ausscheidungsevents der einzelnen Bundesländer messen sich nun die Besten aus ganz Deutschland in zwei Hauptkategorien und fünf Nebenkategorien. Die Sieger der German Dealer Championship dürfen dann bei der European Dealer Championship 2025, die vom 16.-19. Juni 2025 im Grand Casino Liechtenstein stattfinden wird, antreten.

Die dritte German Dealer Championship findet statt:

Mittwoch, den 02. April 2025, ab 9.45 Uhr

und Donnerstag, den 03. April 2025, ab 9.45 Uhr

in der Spielbank Bad Wiessee, Winner 1, 83707 Bad Wiessee

Ein guter Dealer sorgt mit Professionalität, Eleganz, Präzision und Unterhaltung dafür, dass der Spielbankbesuch zum Casino-Erlebnis wird: Er muss nicht nur freundlich im Umgang mit den Gästen sein oder die Spielregeln erklären können - er muss hochkonzentriert arbeiten, über alle Vorgänge am Tisch den Überblick behalten und sich die Zahlenkombinationen der Gäste einprägen. Er muss fit im Kopfrechnen sein, mit Fingerfertigkeit Karten mischen, Jetons bzw. Chips sortieren, stapeln und ausgeben und ist zusätzlich an seinem Spieltisch der Gastgeber.

Bewertungskriterien der zwei Main Events Roulette und Black Jack:

Gastfreundlichkeit Manuelle Fertigkeiten Spielübersicht

Side Events:

Best Chipper: Chips auf Zeit nach Farben sortieren und in 20er Blocks stape

Best Cutting Chips: Chips nach Vorgabe auf Zeit umsortieren

Best Pushing Stacks: auf Zeit Chips in 20er Blocks an bestimmte Position über den Roulette-Tisch schieben

Best Card Handler: auf Zeit Karten am Black Jack Tisch ausgeben, legen und wegnehmen

Best Mathematician: auf Zeit korrektes Berechnen von Auszahlungen am Roulette-Tisch

Ablaufplan:

Mittwoch, 02. April 2025

10.00 Uhr Beginn der 3. German Dealer Championship

10.40 Uhr Side Events (Best Mathematician; Best Pushing Stacks, Best

Cutting Chips, Best Card Handler)

12.30 Uhr Main Event Runde 1

14.20 Uhr Main Event Runde 2

15.50 Uhr Ende des Veranstaltungstages

Donnerstag, 03. April 2025

10.00 Uhr Beginn des Finaltages

10.30 Uhr Side Event (Best Chipper)

11.05 Uhr Bekanntgabe der Halbfinalisten

11.30 Uhr Halbfinale Main Event

13.30 Uhr Bekanntgabe der Finalisten

13.45 Uhr Finale Main Event

16.30 Uhr Siegerehrung

17.15 Uhr Ende der Veranstaltung

Gerne können Sie sich auch nur zu einzelnen Programmpunkten anmelden.

Für den Zutritt in unsere Spielbank ist ein Mindestalter von 18 Jahren sowie ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Bitte bringen Sie diesen zur Akkreditierung mit.

Über eine kurze Mitteilung Ihrer Zusage, die Veranstaltung journalistisch zu begleiten, freuen wir uns. Bei Fragen, für weitere Informationen und Interviews stehen wir Ihnen gerne unter presse@lotto-bayern.de oder telefonisch unter 089/28655-526 zur Verfügung.

