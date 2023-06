Agri Terra Gruppe

Deutscher Unternehmer Carsten Pfau für Parana-Preis nominiert

Asuncion (ots)

Der deutsch-paraguayische Unternehmer Carsten Pfau, Geschäftsführer der Agri Terra KG, gehört in Paraguay zu den bekanntesten Unternehmern. Die von ihm geleitete Gruppe gehört zu den wichtigsten Investoren in der paraguayischen Landwirtschaft, der Agro-Industrie sowie der dortigen Immobilienwelt.

Neben seinem unternehmerischen Wirken ist Pfau einem breiten Publikum durch seine Tätigkeit im nationalen Fernsehen bekannt. Mit seiner politischen Talk-Show Libres para Elegir sowie der Business-Entertainment-Show El Audaz zieht der Böblinger jede Woche ein Millionenpublikum an.

Nun wurde bekannt, dass Pfau für seine Sendung El Audaz für einen Parana-Preis nominiert wurde, einer paraguayischen Version der Emmy-Verleihung.

In der Sendung stellen sich in jeder Episode drei Jungunternehmer vor, die für ihr Projekt einen Investor suchen. Carsten Pfau und zwei weitere Juroren werten die vorgetragenen Ideen aus, nur einer der drei Kandidaten schafft es in eine Zwischenrunde, in der sich alle Episodengewinner eines jeweiligen Monats nochmals treffen, von denen wiederum nur einer in das jeweilige Staffelfinale einzieht. Erst im Finale entscheidet Carsten Pfau, an welchen Projekten er sich beteiligen möchte, und verhandelt diese Beteiligung live mit den Kandidaten.

In weiteren Elementen der Sendung werden erfolgreiche Geschäftsleute in Paraguay interviewt, meist von Carsten Pfau persönlich, und es wird in jeder Episode ein internationaler Milliardär mit Kurz-Bio porträtiert. In einigen Episoden besucht Pfau auch Kleinstbetriebe, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden, und hilft diesen mit einem größeren Auftrag wieder auf die Beine.

Die Nominierung stellt für den Deutschen eine große Auszeichnung dar, auf das finale Ergebnis darf man gespannt sein.

