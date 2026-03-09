Lee Kum Kee

Momente zum gemeinsamen Genießen: Lee Kum Kee feierte das chinesische Neujahrsfest

Großer Erfolg mit Wunschbaum-Aktion im ALEXA Berlin

Berlin (ots)

Das chinesische Neujahrsfest (17. Februar 2026 bis 3. März 2026) ist ein Ereignis, das wie kaum ein anderes für Gemeinschaft und Verbundenheit steht. Essen spielt dabei eine zentrale Rolle: Es ist weit mehr als nur Genuss, sondern auch Ausdruck von Liebe, Wertschätzung und Tradition. Rezepte werden von Generation zu Generation weitergegeben, Geschichten am Tisch geteilt und gemeinsame Erinnerungen geschaffen.

In diesem Jahr hat die international bekannte Marke für authentische asiatische Soßen und Würzmittel, Lee Kum Kee, mit der Kampagne "Momente zum gemeinsamen Genießen" diesen Geist zum Leben erweckt. Damit möchte Lee Kum Kee Menschen ermutigen, innezuhalten, sich zu verbinden und das Fest auf ganz persönliche Weise mit allen zu feiern, die ihnen am Herzen liegen.

"Gewinne einen Wunsch": Wunschbaum von Lee Kum Kee in Berlin

Im Mittelpunkt der Neujahrskampagne von Lee Kum Kee stand die Aktion " Gewinne einen Wunsch". Der Höhepunkt war das Event am 18. Februar 2026 im Einkaufszentrum ALEXA in Berlin. Dort lud ein festlich gestalteter Lee Kum Kee-Wunschbaum die Besucherinnen und Besucher dazu ein, persönliche Wünsche zu teilen.

In Anlehnung an die Bräuche des chinesischen Neujahrsfestes konnten die Teilnehmenden vor Ort einen QR-Code auf einer Wunschkarte scannen und ihren Wunsch online einreichen - für sich selbst oder für eine besondere Person wie Freunde oder Familienmitglieder. Der Wunsch konnte als kurzer Text oder als Video übermittelt werden. Anschließend wurde die Wunschkarte symbolisch an den Baum gehängt.

Im Laufe des Tages wuchs der Wunschbaum zu einem sichtbaren Zeichen gemeinsamer Hoffnung, Dankbarkeit und Verbundenheit heran - und schuf einen inspirierenden Ort für Begegnung und Austausch. Die Aktion wurde über Lee Kum Kees Social-Media-Kanäle sowie von Berliner Influencern begleitet.

Der Wettbewerb endete am 28. Februar 2026. Fünf Gewinner wurden ausgewählt, deren Wünsche von Lee Kum Kee auf realistische und durchdachte Weise erfüllt werden. Ob es ein Flugticket für ein Familienmitglied ist, das lange nicht zu Hause war, ein Festmahl mit Liebsten oder ein liebevoll organisiertes Überraschungsdinner - Lee Kum Kee möchte Momente ermöglichen, die Menschen verbinden und in Erinnerung bleiben.

Ein weiteres Highlight war KeeKee, eine kleine Auster mit großem Herz, die ihr Debüt als neues Maskottchen von Lee Kum Kee feierte. Mit KeeKee erweckte Lee Kum Kee chinesische Neujahrstraditionen auf zugängliche und familienfreundliche Weise zum Leben und half der Öffentlichkeit, sich auf verschiedenen Kanälen tiefer mit den Neujahrstraditionen zu verbinden.

Essen mit Bedeutung, Momente mit Herz

Im Zentrum des chinesischen Neujahrs stehen das Essen und seine symbolische Bedeutung. Jede Zutat erzählt eine Geschichte und jedes Gericht trägt eine Symbolik in sich: Wohlstand und Überfluss, Glück und Zusammenhalt, Langlebigkeit und Harmonie. Diese Rezepte sind nicht nur zum Kochen gedacht, sondern auch dafür gemacht, geteilt zu werden.

Das Ergebnis sind Gerichte, die Tradition bewahren und gleichzeitig Raum für neue Rituale schaffen - für Momente mit Geschmack und Herz. Für Lee Kum Kee ist das chinesische Neujahr viel mehr als nur ein Anlass für eine Kampagne - es ist eine Gelegenheit, das Gründungsprinzip zu bekräftigen: Essen zu teilen bringt Menschen zusammen, und guter Geschmack ist eine universelle Sprache der Zuneigung - über Generationen, Kulturen und Entfernungen hinweg.

Über Lee Kum Kee

Die Geschichte von Lee Kum Kee beginnt mit der meistverkauften Austernsauce. Im Jahr 1888 kochte ein Gastwirt namens Lee Kum Sheung aus Südchina einen Topf Austernsuppe und vergaß sie, bis sie zu einer dicken Soße gekocht war. Er schmeckte und entdeckte einen unwiderstehlichen, köstlichen neuen Geschmack. Seitdem verkauft er sie unter dem Namen "Austernsoße". Herr Lee war der Gründer von Lee Kum Kee, und seine Geschichte ist die Geschichte der Erfindung der chinesischen Austernsoße. Heute produziert und vertreibt Lee Kum Kee mit über 130 Jahren kulinarischer Tradition seine authentischen asiatischen Soßen und berühmten Würzmittel in mehr als 100 Ländern und Regionen weltweit. Lee Kum Kee ist die bekannteste Soßenmarke auf dem globalen asiatischen Markt und eine beliebte Wahl unter Michelin-Sterne-Restaurants und Köchen.

