New Orleans & Company

Süße Spitzenklasse

New Orleans erneut Bühne internationaler Kochwettbewerbe

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New Orleans (ots)

New Orleans wird erneut Austragungsort der Americas Selections, der kontinentalen Vorauswahl für Amerika, für den Bocuse d'Or und den Coupe du Monde de la Pâtisserie. Veranstalter sind New Orleans & Company, Sirha Food und der LRA Showcase.

Mit den Wettbewerben Bocuse d'Or und Coupe du Monde de la Pâtisserie bringt Sirha Food Koch- und Pâtisserie-Traditionen aus aller Welt zusammen. Sie bieten eine Plattform für neue Generationen von Köchinnen und Köchen, die ihr Können, ihr Engagement und ihre Technik präsentieren. Seit ihrer Gründung in den Jahren 1987 und 1989 tragen beide Wettbewerbe zur Entwicklung der internationalen Gastronomie bei.

Louisiana als kulinarischer Treffpunkt

Louisianas Kultur ist geprägt von französischen, kreolischen und Cajun-Einflüssen. Spezialitäten wie Okra, Pekannuss-Pralinen oder Jambalaya gehören ebenso zur regionalen Küche wie zahlreiche Meeresfrüchtegerichte. Mehr als 3.000 Restaurants, darunter mehrere Michelin-Sterne-Restaurants, sowie zahlreiche kulinarische Festivals prägen die Gastronomieszene des Bundesstaates.

Die Americas Selections finden am 25. und 26. Juli 2026 im Rahmen des LRA Showcase im New Orleans Ernest N. Morial Convention Center statt. Rund 150 Aussteller und etwa 6.000 Branchenbesucher werden erwartet.

Qualifikation für die Weltfinals

Bei den Americas Selections des Coupe du Monde de la Pâtisserie treten acht Teams an. Jede Mannschaft besteht aus drei Spezialisten: einem Experten für Zuckerarbeiten, einem Chocolatier und einem Eiskonditor. Innerhalb von fünfeinhalb Stunden entstehen Verkostungsdesserts, Schaustücke und ein Präsentationsbuffet. Die vier besten Teams qualifizieren sich für das Weltfinale.

Eine der Aufgaben greift eine Spezialität des Gastgeberlandes auf. Bei den Americas Selections steht dabei die Pekannuss-Tarte im Mittelpunkt, die von den Teams neu interpretiert wird.

Parallel dazu treten bei den Bocuse d'Or Americas acht Teams aus verschiedenen Ländern an. Jede Delegation besteht aus einem Chefkoch, einem Commis, einem Coach und einem Juryvertreter. Die fünf bestplatzierten Teams sichern sich einen Startplatz für das Weltfinale des Bocuse d'Or 2027.

Die Wettbewerbsaufgaben für die Bocuse d'Or Americas werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

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