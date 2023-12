Eurotech SPA

Eurotech veröffentlicht Everyware GreenEdge-Software im AWS Marketplace: ein einfacher, innovativer und sicherer Weg zum Einstieg in die AWS IoT-Services

Die Softwarelösung von Eurotech reduziert die Einrichtung von stundenlanger Programmierung auf wenige Klicks und konsolidiert gleichzeitig die IoT-Kosten in einer AWS-Rechnung

Eurotech, ein Anbieter von Edge Artificial Intelligence of Things (AIoT)-Technologien, ist stolz darauf, Everyware GreenEdge vorzustellen - eine Softwarelösung, die entwickelt wurde, um die typischen Herausforderungen bei der Integration und Verwaltung von Edge Internet of Things (IoT) Geräten in großem Maßstab zu bewältigen. Zu diesen Herausforderungen zählen zeitaufwändige Fehler, Sicherheitslücken, inkonsistente Daten und letztendlich unkontrollierbare IoT-Geräte mit unsicheren Anmeldedaten.

Mit Everyware GreenEdge können Kunden Edge-Geräte mühelos mit nur wenigen Klicks registrieren und eine Verbindung zu Amazon Web Services (AWS) herstellen, wodurch der Zugriff auf die gesamte Palette der AWS-Services, einschließlich AWS IoT Analytics, freigeschaltet wird.

„Wir sind sehr stolz darauf, unser integriertes Angebot auf den AWS Marketplace zu bringen und damit unsere 30-jährige Edge-Expertise mit dem umfassenden IoT-Portfolio und der globalen Reichweite von AWS zu kombinieren", sagt Paul Chawla, CEO von Eurotech. „Everyware GreenEdge bestätigt Eurotechs Engagement to Unleash the Power of the Edge, indem wir unseren Geschäftsprinzipien treu bleiben und einfache, agnostische und sichere Lösungen bereitstellen. „Everyware GreenEdge ist mehr als nur ein Produkt, es versetzt unsere Kunden in die Lage, ihre digitalen Ziele mit Zuversicht und Geschwindigkeit zu erreichen."

Everyware GreenEdge vereint die Funktionen von AWS IoT Greengrass und Eurotechs Everyware Software Framework (ESF) und nutzt die Möglichkeiten von Eurotechs Everyware Cloud (EC) für die Fernverwaltung von Geräten.

Ein Hauptmerkmal dieser Lösung ist Eurotechs innovatives Zero-Touch-Provisioning (ZTP). Mit ZTP werden die erforderlichen Zertifikate automatisch heruntergeladen und die vorkonfigurierte Installation gestartet, sobald das Gerät angeschlossen wird, wodurch der einst fehleranfällige und zeitaufwändige Prozess von mehreren Stunden auf nur wenige Minuten reduziert wird und nur minimale Kenntnisse des Installateurs erfordert.

Darüber hinaus deckt die Benutzeroberfläche von Everyware GreenEdge alles von der Hardware-Integration bis hin zur Kommunikation mit verschiedenen Geräten und Sensoren ab und ermöglicht sowohl die Unterstützung von Feldprotokollen als auch den Zugriff auf AWS-Dienste, um umfassende Anwendungen zu erstellen. Die Konfiguration ist dank vereinfachter Verwaltungstools intuitiv gestaltet, so dass keine umfangreiche Codierung erforderlich ist und der Einrichtungsprozess reibungslos abläuft.

Neben den technischen Vorteilen bietet Everyware GreenEdge ein einheitliches Abrechnungssystem für alle Software- und Servicekosten im Amazon Marketplace. Dies vereinfacht den Beschaffungsprozess und erleichtert den Kunden den Zugang und die Verwaltung der Lösung, während sie gleichzeitig von der zuverlässigen Abrechnungsinfrastruktur von AWS profitieren.

Everyware GreenEdge wird für das gesamte Edge-Portfolio von Eurotech angeboten, beginnend mit ReliaGATE 10-14. Damit ist es das erste Gateway in der Branche, das mit einer Lösung ausgestattet ist, die mit Blick auf Sicherheit entwickelt wurde und nach den Standards PSA Level 1, ISA/IEC 62443-4-2 zertifiziert ist.

Mit Everyware GreenEdge wird dieses Gerät zu einer All-in-One-Lösung, die einen nahtlosen Zugang zur AWS-Konfiguration ermöglicht, die Bereitstellung beschleunigt und Sicherheit und Datenintegrität auf Industriestandard gewährleistet.

Everyware GreenEdge ist derzeit als Preview verfügbar.

Unternehmen, die interessiert sind, Everyware GreenEdge in der abschließenden Betaphase zu testen, werden gebeten, sich direkt mit Eurotech in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.eurotech.com/everyware-greenedge/

Über Eurotech Eurotech (ETH.MI) ist ein multinationales Unternehmen, das Edge-Computer und Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) entwirft, entwickelt und zusammen mit Dienstleistungen, Software und Hardware an Systemintegratoren und Unternehmen liefert. Mit den Lösungen von Eurotech haben die Kunden Zugang zu IoT-Bausteinen und Software-Plattformen, zu Edge Gateways für die Überwachung von Anlagen und zu Hochleistungs-Edge-Computern (HPEC), die auch für Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt wurden. Um immer umfassendere Lösungen anzubieten und "Best-in-Class"-Lösungen für das industrielle Internet der Dinge zu entwickeln, ist Eurotech Partnerschaften mit führenden Unternehmen in ihrem Tätigkeitsbereich eingegangen.

