Diesen Samstag (7.10.): Franklin Graham predigt in der Essener Grugahalle eine Botschaft der Liebe Gottes

Drei Jahrzehnte nach dem historischen Besuch seines Vaters kehrt am kommenden Samstag (7. Oktober) Franklin Graham nach Essen zurück. 1993 wurde die Predigt von Billy Graham aus der Grugahalle an mehr als 8 Millionen Menschen in 59 Ländern übertragen.

Franklin Graham und die Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) arbeiten mit fast 260 Kirchengemeinden aus sieben großen Konfessionen in ganz Nordrhein-Westfalen zusammen, um das Festival of Hope nach Essen zu bringen, wo tausende Menschen zu der kostenlosen Veranstaltung erwartet werden. "In den letzten 30 Jahren hat sich in Deutschland viel verändert, aber die Bedürfnisse des menschlichen Herzens sind die gleichen geblieben", sagte Franklin Graham, Präsident und CEO der BGEA. "Ebenso wie meinem Vater liegt es mir am Herzen, dass die Menschen in diesem großartigen Land wissen, dass Gott sie liebt und einen Sinn für ihr Leben hat - alle sind willkommen und eingeladen."

Graham wird eine Botschaft der Hoffnung aus der Bibel weitergeben, genau wie die Botschaft, die das Leben von Norman Rentrop vor 30 Jahren veränderte. 1993 besuchte der gebürtige Bonner und Verleger eine Kirche in seiner Heimatstadt, in der Billy Grahams Predigt aus der Grugahalle auf eine Leinwand übertragen wurde. "Billy Graham sprach so deutlich: nicht von einem fernen Gott, sondern von einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Das hatte mir noch nie jemand klar gemacht. Mir wurde klar: Das bin ich", erinnert sich Rentrop, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender des renommierten VNR-Verlags. "Seitdem ist diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus die entscheidende Beziehung in meinem Leben geworden. Deshalb freue ich mich, dass die Billy Graham Evangelistic Association am 7. Oktober 2023 wieder nach Essen einlädt."

Das Festival of Hope bietet Live-Musik von der Grammy-nominierten und Platin-verkaufenden Gospel-Rockband Newsboys, die bereits mehr als 33 Nummer-eins-Radio-Hits hatte, sowie ein transformatives Musikerlebnis von Veronika Lohmer & Band.

Alle Infos zur Veranstaltung:

WANN: Samstag, 7. Oktober um 18:00 Uhr

WO: Messe Essen, Grugahalle, Messeplatz 2, 45001 Essen

WEBSEITE: Weitere Informationen finden Sie unter FestivalOfHope.de/de.

Hintergrund:

Die 1950 von Billy Graham gegründete Billy Graham Evangelistic Association verbreitet die Gute Nachricht von Jesus Christus in der ganzen Welt. Franklin Grahams erste evangelistische Veranstaltung fand 1989 statt. Seither hat er mehr als 325 Einsätze in 55 Ländern abgehalten. In diesem Jahr predigte Franklin Graham in Mexiko-Stadt, Mexiko, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, London, England, und Seoul, Korea, und Hunderttausende von Menschen besuchten diese Veranstaltungen. Er freut sich darauf, in diesem Herbst in Essen und Rom, Italien, eine Botschaft der Liebe Gottes zu verkünden. Franklin Graham ist nicht nur Präsident und CEO der Billy Graham Evangelistic Association, sondern leitet auch Samaritan's Purse, eine internationale christliche Hilfs- und Evangelisationsorganisation, die seit Beginn des Konflikts mehr als 10 Millionen Menschen in der Ukraine geholfen hat, indem sie über 92 Millionen Kilo Lebensmittel verteilte und mehr als 1.500 Tonnen Hilfsgüter in das vom Krieg gezeichnete Land brachte.

