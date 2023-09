"Wer pflegt wen?" 3satThema mit Dokfilm "IchDuWir – Wer pflegt wen?" und "3satThema Talk"

3sat

Das 3satThema "Wer pflegt wen?" befasst sich am Mittwoch, 20. September 2023, ab 20.15 Uhr mit der Schieflage in der Sorgearbeit und macht auf eines der großen gesellschaftlichen Probleme aufmerksam. Zum Auftakt zeigt 3sat den Dokumentarfilm "IchDuWir – Wer pflegt wen?" von Susanne Binninger, der Menschen, die Sorgearbeit sowohl im Beruf als auch im privaten Umfeld verrichten, begleitet. Im Anschluss um 21.40 Uhr diskutiert Cécile Schortmann im "3satThemaTalk" mit der Filmemacherin Susanne Binninger und der Medizinethikerin und Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats Alena Buyx. Alle sind in ihrem Leben auf Zuwendung und Versorgung durch andere angewiesen. Aber Sorgearbeit in Deutschland ist von gravierender sozialer Ungerechtigkeit geprägt. Wer diese Arbeit ausübt, ist meist weiblich, oft schlecht oder gar nicht bezahlt, in Teilzeit oder ehrenamtlich tätig und einem hohen Armutsrisiko ausgesetzt. Und trotz der existenziellen Bedeutung von Sorgearbeit erfährt die pflegende Person wenig Wertschätzung. Der Dokumentarfilm "IchDuWir – Wer pflegt wen?" (Deutschland 2023) von Susanne Binninger thematisiert die Schieflage anhand von fünf bewegenden Geschichten und macht damit auch auf eines der großen gesellschaftlichen Probleme der Zukunft aufmerksam: Wie soll der steigende Bedarf an Pflegekräften gedeckt werden, wenn wir dieser Arbeit nicht den ihr angemessenen Wert zuerkennen? Derzeit kommen die geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter und werden in wenigen Jahren Pflegeleistungen in Anspruch nehmen müssen. Dem gegenüber steht der Fachkräftemangel. Im "3satThemaTalk" um 21.40 Uhr diskutiert Cécile Schortmann mit Susanne Binninger und Alena Buyx über Lösungsperspektiven in der Pflegekrise. Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-15952. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu den Sendungen erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend: - die Pressemappe zum 3satThema "Wer pflegt wen?" - den Film "IchDuWir – Wer pflegt wen?" können Sie bereits in der 3satMediathek sichten. - den Trailer (nach Login) 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

