Neue Kunden im Fokus: COSMO CONSULT nutzt künftig die Vertriebsexpertise von neugeschaeft

Berlin (ots) - Die COSMO CONSULT-Gruppe - weltweit einer der führenden Digitalisierungspartner und Anbieter von Microsoft Dynamics-Lösungen - setzt zukünftig auf das Know-how und die Expertenlösungen von neugeschaeft. Der renommierte Berliner Datenexperte ist spezialisiert auf intelligente Informationssysteme und digitale Services für hochqualitative Wirtschaftsinformationen, die ein effizientes Neu- und Bestandskundenmanagement unterstützen.

Die eigenen Kunden und Interessenten sehr genau zu kennen und ihre individuellen Anforderungen zu verstehen ist das A und O im Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft. Im digitalen Zeitalter etablieren sich dabei zunehmend Werkzeuge, die es mit intelligenten Verfahren ermöglichen, Informationen für eine optimale Kundenansprache zu aggregieren, zu vernetzen und aufzubereiten. Hier kommt die neugeschaeft GmbH ins Spiel: Der Berliner Daten- und Analyseexperte unterstützt Unternehmen mit aktuellen Wirtschaftsinformationen, Vertriebs-Know-how und einem umfangreichen Lösungsportfolio bei der Neukundengewinnung und einer optimalen Marktausschöpfung.

Detailblick auf den Markt

Für eine verbesserte Kundenansprache und fundierte Marktinformationen setzt ab sofort auch COSMO CONSULT auf die Expertise von neugeschaeft. "Bei der Unterstützung unserer Vertriebsprozesse kam es uns auf eine erstklassige Datenqualität an und natürlich auch darauf, dass alle wichtigen Informationen punktgenau zur Verfügung gestellt werden. Die Services und Lösungen von neugeschaeft haben uns diesbezüglich überzeugt", erläutert Kay Hempel, Sales-Experte bei COSMO CONSULT und Verantwortlicher für das Kooperationsprojekt.

Auch für Goran Filipovic, geschäftsführender Gesellschafter von neugeschaeft, eröffnen sich durch die Zusammenarbeit neue Möglichkeiten: "Die COSMO CONSULT-Gruppe ist als führender Microsoft-Anbieter und Digitalisierungsexperte ein starker Partner, der sehr gut zu unserem Dienstleistungsportfolio passt." In einem Pilotprojekt wurden die neugeschaeft-Lösungen zunächst am Berliner Standort von COSMO CONSULT implementiert. Dabei zeigten sich unverzüglich signifikante Effizienzgewinne im Vertrieb, sodass zukünftig weitere COSMO CONSULT-Standorte in ganz Deutschland versorgt werden.

Kundenansprache ist der Schlüssel

"Hochklassige Marktinformationen sind für moderne, kundenzentrierte Vertriebsprozesse unverzichtbar", erläutert Klaus Aschauer, Vorstandsmitglied von COSMO CONSULT. "Die Qualität der Kundenansprache hat durch Big Data und intelligente Informationstechnologien in den letzten Jahren enorm zugelegt, und die Unterstützung durch digitale Werkzeuge wird zukünftig der entscheidende Faktor im Vertriebsumfeld sein. Wichtig ist, dass man bei aller Euphorie nicht vergisst, worum es eigentlich geht: um die Kunden, ihre Zukunft und ihren geschäftlichen Erfolg."

Pressekontakt:

neugeschaeft GmbH

Friedrichstr. 200

10117 Berlin



Telefon: 030 - 61 08 22 110

Telefax: 030 - 61 08 22 112

E-Mail: kontakt@neugeschaeft.de

Original-Content von: neugeschaeft GmbH, übermittelt durch news aktuell