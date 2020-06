AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

EANS-DD: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Dörflinger-Privatstiftung, FN 182519k (Juristische Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Dr. Georg Riedl, Ing. Willibald Dörflinger, Funktion: Mitglied des Aufsichtsrates -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft LEI: 529900EVOKN4LCCD9321 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000969985 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: Kauf Datum: 15.06.2020; UTC+02:00 Handelsplatz: außerhalb eines Handelsplatzes Währung: Euro Preis Volumen 15,5 166 Gesamtvolumen: 166 Gesamtpreis: 2573 Durchschnittspreis: 15,5 -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Gerda Königstorfer, Director Investor Relations Mobile: +43 676 89555925 Email: g.koenigstorfer@ats.net Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
ISIN: AT0000969985

