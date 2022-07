4QD - Qualitätskliniken.de GmbH

DAS REHAPORTAL gewinnt europäischen Gesundheitspreis

Berlin (ots)

Qualitätskliniken.de hat mit dem REHAPORTAL den ersten Platz in der Kategorie "Best Patient Focused Initiative" belegt und den European Private Hospital Award gewonnen. Die unabhängige internationale Jury zeichnet in dieser Kategorie Initiativen aus, bei denen Patientenbedürfnisse im Mittelpunkt stehen.

Die führende Bewertungsplattform für die Qualität von Rehakliniken in Deutschland konnte den European Private Hospital Award in Lissabon in Empfang nehmen. "Es ist uns seit Jahren ein wichtiges Anliegen, Patient:innen dabei zu helfen, die beste Rehaklinik für ihre Bedürfnisse zu finden, und dies mit validen Informationen und wissenschaftlichen Fakten zu untermauern. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und danken allen Rehakliniken, dass sie unsere Arbeit durch den Mut zur Qualitätstransparenz unterstützen." sagt Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von Qualitätskliniken.de.

Aus 10 europäischen Ländern wurden mehr als 70 Bewerbungen von Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen eingereicht. Die Preisträger wurden von der internationalen Jury in sieben unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet, darunter "Grünstes Krankenhaus Europas" und "Exzellenz am Arbeitsplatz". Der European Private Hospital Award wird vergeben von der The European Union of Private Hospitals (UEHP), in diesem Jahr zusammen mit The Portuguese Association of Private Hospitals (APHP) und EY (Ernst & Young).

