4QD - Qualitätskliniken.de GmbH

Kooperation zwischen Pflegeplatzmanager und Qualitätskliniken.de bringt Patient:innen in die besten Rehakliniken

Berlin, Greiz (ots)

Pflegeplatzmanager integriert die Qualitätsbewertungen aus dem REHAPORTAL von Qualitätskliniken.de in die Plattform zum Entlass- und Überleitungsmanagement für Krankenhäuser. Damit stehen künftig fundierte Bewertungen zur Verfügung, um für Patient:innen geeignete Rehakliniken auswählen zu können.

Das Ziel der Kooperationspartner Qualitätskliniken.de und Pflegeplatzmanager ist klar: beide möchten Patient:innen und Mitarbeitende in Krankenhäusern dabei unterstützen, schnell eine individuell geeignete Rehaklinik zu finden. Während Pflegeplatzmanager als digitale Plattformlösung ein gesetzes- und vertragskonformes Entlass-, Aufnahme und Überleitmanagement für Krankenhäuser ermöglicht, fokussiert DAS REHAPORTAL auf die Qualitätsbewertung von Rehakliniken und Public Reporting. Durch die Zusammenarbeit gelingt es, die fundierten und umfassenden Bewertungen nun auch direkt in den digitalen Anwendungen des Pflegeplatzmanagers zu integrieren.

Über den Pflegeplatzmanager werden deutschlandweit Kliniken mit Nach- und Weiterversorgern in Echtzeit miteinander vernetzt, verfügbare Einrichtungen über die Matching-Funktion passgenau adressiert. Dabei können und sollen die Patient:innen und Angehörige aktiv in die Auswahl einbezogen werden. Chris Schiller, Geschäftsführer von Pflegeplatzmanager, setzt sich schon lange für das Wunsch- und Wahlrecht der Patient:innen ein: "Alle Angebote können direkt an die Patient:innen weitergeleitet werden, sodass diese zusammen mit den Angehörigen ein für sich geeignetes Angebot auswählen können. Dass wir diese Auswahllisten nun mit einer Qualitätsbewertung anreichern können, ist eine wertvolle Ergänzung unseres Angebots und unterstützt Patient:innen noch besser."

Seit mehr als 10 Jahren bietet DAS REHAPORTAL verständliche Informationen zu dem komplexen Thema Qualität in der Reha. "Mit dem REHAPORTAL sorgen wir dafür, dass Patient:innen zuverlässig die passende Rehaklinik für Ihre Bedürfnisse finden. Dass unsere Qualitätsbewertung jetzt auch Eingang in die digitale Plattform Pflegeplatzmanager findet, freut uns sehr", sagt Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von Qualitätskliniken.de.

Zur Pressemitteilung und Bildmaterial

Über Pflegeplatzmanager: Die Pflegeplatzmanager GmbH ist einer der führenden Anbieter für digitales Entlass-, Aufnahme- und Überleitmanagement in Deutschland. Die webbasierte Plattformlösung vernetzt Akut- und Rehakliniken deutschlandweit mit Nach- und Weiterversorgern. Komplexe Versorgungspfade werden zielführend koordiniert, um Patient:innen die passgenaue Versorgung in den Bereichen ambulante/stationäre Pflege, Rehabilitation, Homecare und Krankentransport zukommen zu lassen. Mit www.besserfinden.de bietet man seit 2021 auch eine niederschwellige Plattformlösung für Privatpersonen, die sich auf der Suche nach freien Kapazitäten befinden. Seit der Gründung im Jahr 2018 ist das Unternehmen stark gewachsen und mit über 60 Mitarbeiter:innen an den Standorten Greiz, Jena und Lauf a.d. Pegnitz aktiv.

Über DAS REHAPORTAL: Das unabhängige REHAPORTAL macht unter qualitaetskliniken.de die Qualität von Rehakliniken öffentlich und unterstützt so Patient:innen und Angehörige bei der Wahl der passenden Einrichtung. Anhand anschaulicher Informationen zur Qualität, zur Ausstattung und zum Leistungsangebot können die Nutzer:innen die teilnehmenden Kliniken miteinander vergleichen. Die Bewertungen basieren auf Daten zur Behandlungsqualität, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit und Organisationsqualität. Zur Bewertung der Rehakliniken befragen wir jährlich mehr als 61.000 Patient:innen. Das Besondere an unserem Bewertungsverfahren ist, dass sich die teilnehmenden Einrichtungen der externen Überprüfung öffnen. Die Daten sind nach wissenschaftlichen Kriterien erhoben und untereinander vergleichbar. Derzeit lassen sich in unserem unabhängigen und trägerübergreifenden Portal fast 250 Rehabilitationseinrichtungen aus ganz Deutschland prüfen.

Original-Content von: 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH, übermittelt durch news aktuell